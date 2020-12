Cum poate o viespe sa provoace prabusirea unui avion

Aceasta specie de viespe, provenita din America Centrala si de Sud si Caraibe, a cauzat pentru prima data probleme pe aeroport in 2013. Atunci, un avion al Etihad Airways A330 cu destinatia Singapore a fost fortat sa se intoarca dupa cateva minute pe aeroport.Odata ajunsi la sol, lucratorii de intretinere au gasit tubul pitot al pilotului - instrumentul din exteriorul avionului care masoara viteza aerului - aproape complet blocat de noroi, potrivit unui raport al Biroului australian pentru siguranta transporturilor.Pentru viespi, tuburile pitot sunt cavitatea perfecta in care se poate construi rapid un cuib. Avionul Etihad a stat pe pista doar doua ore inainte de zborul cu probleme.Cercetatorii spun ca exista riscul ca viespile sa ajunga si pe alte aeroporturi australiene."Cand am facut unele cercetari de fond, ne-am dat seama ca acesta nu era doar un inconvenient si ca acest lucru ar putea duce chiar la accidente majore", a spus House.Zborul 301 al Birgenair s-a prabusit in largul coastei Republicii Dominicane in februarie 1996. 189 de pasageri si membri ai echipajului au murit. Ancheta privind accidentul a aratat drept "cauza probabila" a blocajului tubului pitot "noroiul si / sau resturile de la o mica insecta" care au intrat in tub in timp ce aeronava era la sol.