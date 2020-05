O companie aeriana a reluat cursele spre Italia, dar primul zbor s-a intors inapoi pentru ca aeroportul era inchis

Ziare.

Zborul EW9844 a pornit catre Aeroportul Olbia din Sardinia in dimineata zilei de 23 mai. In timp ce se afla in spatiul aerian din Sardinia, pilotul avionului a fost informat de controlorul de trafic aerian ca traficul comercial nu este inca permis, astfel ca aeroportul este inchis.Totusi, aeronava Airbus A320 a ramas in aer, sperand sa obtina permisiunea de a ateriza, insa fara succes. Turnul de control a propus devierea la Cagliari, la o distanta de 170 km, insa echipajul a vrut sa se intoarca in Dusseldorf, de unde decolase avionul, scrie CNN Toata aceasta aventura a durat 4 ore si 10 minute.Un purtator de cuvant al Eurowings a declarat pentru sursa citata ca, "pe fondul crizei de coronavirus, situatia pe numeroase aeroporturi din Europa este foarte dinamica"."Multe informatii furnizate cu privire la orele de functionare sau de inchidere a aeroportului sunt adesea modificate in scurt timp si e normal sa fie confuzii", a explicat el.A.D.