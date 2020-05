Primul avion cu europeni a decolat din Germania spre China

Ziare.

La sosirea la Tianjin, la sud de Beijing, "ne asteptam la controale indelungate, luarea temperaturii, teste de coronavirus, anticorpi si trebuie apoi sa stam 14 zile in carantina", a declarat inainte de plecare Bernd Poth, citat de AFP.Acest barbat care se ocupa de controlul calitatii la Audi, o filiala a Volkswagen, era una dintre putinele persoane prezente in sala de plecari a terminalului 1.La fel ca celelalte persoane de la bodul acestui zbor charter, gestionat de compania germana Lufthansa, Bernd Poth a revenit in februarie din China, inainte ca aceasta sa-si inchida frontierele."Nu suntem ingrijorati de siguranta, insa suntem un pic ingrijorati cuprivire lacarantina. Nu stim ce ne asteaptaacolo", a declarat Alexander Ophoven, care lucreaza in productia de piese de schimb in industria aeronautica.Pana in ultimul moment, "nu am stiut daca acest avion va pleca sau nu", a spus el.Zborurile internationale atat la sosire, cat si plecare din China au scaut, la inceputul lui aprilie, la aproximativ 1% din nivelul de dinaintea pandemiei covid-19.Insa, incepand de luni, 1 iunie, limita creste de la 134 la 407 de zboruri pe saptamana - inca departe de cele aproximativ 9.000 de zboruri din perioada de dinaintea raspandirii noului coronavirus.Un al doilea avion urmeaza sa plece de la Frankfurt la Shanghai la 3 iunie.