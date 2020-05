Reguli noi pentru calatoria cu avionul: dam declaratii, ni se ia temperatura, mergem cu 3 ore inainte in aeroport, ne grupam pe familii si pastram distanta

Facem check-in online si mergem la aeroport cu trei ore inainte de decolare

Avionul va fi dezinfectat, diversele pliante vor disparea

Aeroporturile vor fi reorganizate

Ordinul nr. 984/829/15.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul virus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta sanitara in domeniul transporturilor, pe perioada starii de alerta, a fost publicat sambata in Monitorul Oficial.Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, prevederile actului normativ stabilesc, pe durata starii de alerta, o serie de obligatii in sarcina operatorilor economici care administreaza infrastructura de transport.In ceea ce priveste transportul aerian, pe perioada starii de alerta, pasagerii operatorilor aerieni vor fi incurajati sa efectueze operatiunile de check-in on-line iar pentru a evita aglomerarile, companiile aeriene / agentii de handling vor informa pasagerii sa se prezinte la aeroport cu 3 ore inainte de ora programata de decolare. Ghiseele de check-in se vor deschide cu 3 ore inainte de ora planificata pentru decolarea aeronavei iar pentru fiecare cursa se va asigura un efectiv suficient de angajati pentru asigurarea procesarii pasagerilor la ghiseele check-in."Purtarea mastii de protectie de catre piloti in cazul in care este necesara parasirea cabinei de pilotaj va fi obligatorie, precum si dezinfectarea dupa terminarea sarcinilor in afara cabinei de pilotaj", precizeaza MT. Pentru personalul navigant, dezinfectarea mainilor este obligatorie dupa fiecare interactiune cu pasagerii sau bunurile acestora.Alte prevederi vizeaza interzicerea accesului in cabina a personalului de sol de la escala, cu exceptia celui dedicat pentru curatenie si dezinfectie sau a personalului tehnic. Totodata, accesul in cabina de pilotaj este interzis oricarei persoane care nu este membra a echipajului de zbor. Practic, miscarile in cabina se vor reduce la un minim necesar."Vor fi interzise echipamente sau materiale de protectie care ar putea obstructiona accesul la echipamentele de urgenta, ar impiedica accesul la mastile de oxigen, ar impiedica accesul la caile de evacuare de urgenta sau ar limita contactul vizual sau auditiv cu echipajul de cabina; serviciul la bord va fi suspendat/limitat pe rute/destinatii in functie de nivelul de risc declarat de autoritati", se mai arata in comunicatul citat.Dezinfectarea aeronavei se va realiza obligatoriu dupa fiecare rotatie iar accesul la bord va fi permis doar cu un bagaj de mana.Materialele printate vor fi eliminate de la bord, cu exceptia instructiunilor de salvare si a pungii.Pasagerii vor fi instruiti cu privire la completarea in timpul zborului, dupa caz, a formularului PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM (Editia 15 a Anexei 9 OACI) sau a altui document solicitat de autoritatea competenta in domeniul sanatatii publice si predarea acestuia la debarcare, autoritatii competente pentru sanatatea publica. De asemenea, pasagerii vor fi informati cu privire la regimul care le va fi aplicat la sosirea in Romania.In cazul in care, la bordul aeronavei sunt identificati pasageri simptomatici se vor aplica procedurile stabilite iar pasagerii vor fi instruiti cu privire la procedurile de debarcare astfel incat sa se evite contactul personal.In ceea ce priveste aeroporturile din Romania, pentru asigurarea distantei de protectie intre persoane se vor reconfigura atat traseele de deplasare a persoanelor, cat si suprafetele de stationare temporara in zonele nerestrictionate, cum sunt parcarile publice din fata terminalelor de pasageri, peroanele de la intrarea in terminalele de pasageri, salile de asteptare din interiorul terminalelor de pasageri, ghiseele de inregistrare (check-in, ticketing), zonele de alimentatie publica, birourile de informare, zona de asteptare pentru efectuarea controlului accesului, zonele de imbarcare, zonele de ridicare a bagajelor si zonele pentru efectuarea evaluarii epidemiologice precum si zonele de control trecere frontiera.Potrivit Ministerului Transporturilor, procesul de verificare a temperaturii si gestionarea persoanelor care nu indeplinesc conditiile de sanatate in vederea efectuarii calatoriei, prin raportare la prevederile legale si normele sanitare, este in sarcina institutiilor/agentiilor statului care au competente legale in acest sens.Pentru a asigura masurile de mentinere a distantarii sociale se vor crea culoare in interiorul carora se vor marca pe pardoseala, cu autocolante, linii de demarcatie pentru pastrarea distantei minime intre pasageri (fata-spate si lateral).Vor fi luate masuri privind adaptarea semnalisticii si mesajelor video care ruleaza pe monitoarele din zona de control de securitate, astfel incat sa fie prezentate instructiuni cu privire la mentinerea distantarii de protectie."Administratorii aeroporturilor vor stabili impreuna cu agentii de handling proceduri pentru asigurarea transportului pasagerilor spre/dinspre avion in grupuri care sa asigure distante minime intre pasageri, fara a depasi 50% din capacitatea mijlocului de transport. In zonele critice identificate (spatii cu utilizare intensa, cum ar fi zonele de control de securitate, zonele de control trecere frontiera, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic, grupuri sanitare) va creste frecventa de realizare a operatiunilor de dezinfectie a suprafetelor si volumelor pentru eliminarea riscului de contaminare, dupa cum urmeaza: dezinfectie aer/suprafete cu substanta biocida - cel putin la 4 ore, daca exista activitate de zbor; dezinfectarea tavilor de la filtrele de securitate - cel putin o data pe tura; dezinfectia grupurilor sanitare - cel putin la 2 ore" subliniaza ministerul de resort.Totodata se vor asigura urmatoarele masuri:- amplasare covoare cu solutie dezinfectanta pe fluxurile de circulatie a pasagerilor si personalului;- amplasare dozatoare cu dezinfectant pe fluxurile de circulatie a pasagerilor si personalului, in special la intrarea in terminale si in zona portilor de imbarcare;- amplasare dozatoare cu servetele dezinfectante pe fluxurile de circulatie a pasagerilor si personalului;- ventilarea naturala va fi imbunatatita pe cat posibil in terminale, in timp ce recircularea aerului va fi redusa;- avand in vedere ca masurile de protectie sanitara afecteaza capacitatea de procesare a pasagerilor, administratorul aeroportului, dupa consultare cu transportatorii aerieni si celelalte autoritati cu atributii in punctele de trecere a frontierei, va corela programul de zbor cu noile capacitati de procesare rezultate din aplicarea masurilor de protectie sanitara.