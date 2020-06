Raport preliminar AIAS. Cum s-a prabusit un avion care incerca sa decoleze de pe o pista de langa Alba Iulia

Ziare.

Potrivit raportului prleiminar al AIAS, in data de 15 mai 2020, in zona localitatii Vurpar, Vintu de Jos, proprietarul a inaugurat un teren de zbor cu pista decolare-aterizare amenajata pe directia N - S, perpendiculara pe directia vaii raului Mures."Din cauza reliefului, ca o particularitate a acestui teren de zbor, se poate decola doar pe directia sud si ateriza doar pe directia nord. Proprietarul terenului, impreuna cu un alt pilot care detine calificarea de instructor pentru aeronave ULM, au efectuat pe jos o verificare a terenului. Dupa un zbor de repozitionare al aeronavei de pe terenul de zbor unde proprietarul o tinea parcata pe noul teren de zbor, acestia au efectuat cinci zboruri cu decolare/aterizare pentru reluarea antrenamentului si verificarea modului de desfasurare a activitatii de zbor pe aceasta noua pista", se precizeaza in raport.Dupa aproximativ doua ore de la finalizarea acestei activitati, pilotul a depus plan de zbor pentru a se deplasa singur de la Vurpar la Timisoara. "Pe timpul efectuarii decolarii pe directia de 180 grade, din cauza directiei si vitezei vantului (240 - 270 grade, in rafale), acesta nu a putut controla directia de rulaj a aeronavei, a fortat desprinderea de la sol si a pierdut controlul aeronavei. Aeronava a urmat o traiectorie curbilinie spre stanga, ajungand la un moment dat pe un cap magnetic invers capului de decolare. Fiind la joasa inaltime, a intrat in contact cu dealul din capatul de nord al pistei. In urma contactului cu solul aeronava a fost distrusa", se mentioneaza in documentul AIAS.Pilotul nu a suferit vatamari corporale si era autorizat sa execute trei categorii de zboruri: zbor in interes propriu, zboruri particulare, zboruri cu pasageri (o alta persoana la bord, alta decat un pilot calificat pe clasa respectiva de aeronave sau un elev pilot). Este vorba despre un om de afaceri din Alba cu interese in domeniul imobiliar.