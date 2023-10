Rusia nu permite aeronavei lui Ponta sa treaca prin spatiul sau aerian

Rusii au respins cererea Romaniei de survol a spatiului aerian.

Astfel, pentru a ajunge in vizita programata la Beijing la sfarsitul saptamanii, premierul Victor Ponta va trebui sa treaca prin spatiul aerian al Turciei, au declarat surse pentru Digi24.

Ruta spre China, prin Federatia Rusa, este cea mai ieftina si cea mai economica din punct de vedere al timpului.

Din cauza interdictiei rusesti, compania Tarom poate avea de suferit. Tarom intentiona sa inceapa zborurile Bucuresti - Beijing la jumatatea lunii viitoare, dar nu are deocamdata aprobarea sa survoleze Federatia Rusa. Cursele spre Asia ne-ar aduce bani din turism si exporturi, plus ca oamenii de afaceri chinezi s-au aratat interesati sa investeasca in Romania.

In contextul razboiului economic Rusia - Occident, Moscova se gandeste la suspendarea dreptului de survol pentru companiile europene.

In prezent, din Romania nu se poate zbura direct spre China, fiind necesara macar o escala. O calatorie dureaza intre 14 si 37 de ore, iar un bilet cumparat cu cel putin doua luni inainte de calatorie costa intre 560 si 1.200 de euro, insa prin introducerea cursei directe Tarom, calatoria s-ar scurta la 9 ore.

Oficialii companiei aeriene vor ca doua avioane Airbus cu peste 200 de locuri sa zboare catre Beijing de doua ori pe saptamana

