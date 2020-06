Scandal intr-un avion TAROM: Un roman care refuza sa poarte masca, luat la rost de pasageri, inclusiv de un doctor

Ziare.

Totul s-a intamplat in timpul unei curse pe ruta Timisoara - Bucuresti.Un roman a refuzat sa poarte masca de protectie in timpul zborului, asa ca ceilalti calatori s-au vazut nevoiti sa intervina. Acestia l-au rugat insistent pe barbat sa poarte masca sanitara, insa acesta a refuzat.Conform Antena 3 , la bordul aeronavei se afla si dr. Andreas Vythoulkas, un cunoscut medic grec stabilit in Romania, care de asemenea l-a rugat pe respectivul pasager sa poarte masca.In replica, romanul i-a explicat ca purtarea mastii nu este decat o chestiune psihologica si ca nu ajuta la nimic.In plus, el a sustin ca in avion nu exista distantare sociala, intrucat locurile sunt unul langa celalat.Incidentul a fost filmat de unul dintre calatori.Precizam ca purtarea mastii in avion este obligatorie in timpul starii de alerta.