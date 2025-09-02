SUA vor sa interzica laptopurile in bagajul de mana pe unele zboruri dinspre Europa

Guvernul american ia in considerare sa interzica laptopurile si alte dispozitive electronice similare in bagajul de mana pe unele zboruri dinspre Europa, extinzand astfel o interdictie in vigoare pentru aeroporturi din opt state din Orientul Mijlociu, scrie presa britanica.

Autoritatile americane "intentioneaza sa extinda interdictia" si la aeroporturi din Europa, incluzand posibil aeroporturile din Marea Britanie, au spus oficiali citati de The Guardian.

"Sefii serviciilor de securitate britanice au fost pusi in alerta ca SUA intentioneaza sa impuna o interdictie privind laptopurile la zboruri dinspre unele parti din Europa, o masura care ar putea fi implementata in cateva saptamani", a relatat si Times, citand o alta sursa.

The Times citeaza un oficial american, care a spus ca decizia de a extinde interdictia "nu este departe" si ca Marea Britanie se numara printre tarile luate in considerare.

Statele Unite au anuntat luna trecuta o interdictie privind dispozitivele electronice mai mari in bagajul de mana la zborurile directe dinspre zece aeroporturi din Turcia, Liban, Iordania, Egipt, Kuweit, Arabia Saudita, Qatar si Maroc.

Serviciile de informatii ar suspecta ca grupari teroriste continua sa incerce sa se foloseasca de zboruri comerciale si sa introduca ilegal dispozitive explozive in diferite obiecte ale pasagerilor.

Astfel de dispozitive electronice vor trebui de acum puse in bagajul de cala, cu exceptia dispozitivelor medicale aprobate, care pot fi aduse in cabina dupa verificari suplimentare.

Marea Britanie a urmat exemplul SUA si a interzis la randul sau laptopurile si alte dispozitive electronice mai mari in bagajul de mana al pasagerilor de pe unele curse aeriene provenite din tari din Orientul Mijlociu si Africa.

Citeste si de ce au interzis SUA si Marea Britanie dispozitivele electronice in avioane: Au gasit materiale explozive intr-un iPad fals

