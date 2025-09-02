SUA vor sa interzica laptopurile in bagajul de mana pe unele zboruri dinspre Europa

Marti, 25 Aprilie 2017, ora 17:50
2796 citiri
SUA vor sa interzica laptopurile in bagajul de mana pe unele zboruri dinspre Europa
Foto: Facebook/Donald Trump

Guvernul american ia in considerare sa interzica laptopurile si alte dispozitive electronice similare in bagajul de mana pe unele zboruri dinspre Europa, extinzand astfel o interdictie in vigoare pentru aeroporturi din opt state din Orientul Mijlociu, scrie presa britanica.

Autoritatile americane "intentioneaza sa extinda interdictia" si la aeroporturi din Europa, incluzand posibil aeroporturile din Marea Britanie, au spus oficiali citati de The Guardian.

"Sefii serviciilor de securitate britanice au fost pusi in alerta ca SUA intentioneaza sa impuna o interdictie privind laptopurile la zboruri dinspre unele parti din Europa, o masura care ar putea fi implementata in cateva saptamani", a relatat si Times, citand o alta sursa.

The Times citeaza un oficial american, care a spus ca decizia de a extinde interdictia "nu este departe" si ca Marea Britanie se numara printre tarile luate in considerare.

Statele Unite au anuntat luna trecuta o interdictie privind dispozitivele electronice mai mari in bagajul de mana la zborurile directe dinspre zece aeroporturi din Turcia, Liban, Iordania, Egipt, Kuweit, Arabia Saudita, Qatar si Maroc.

Serviciile de informatii ar suspecta ca grupari teroriste continua sa incerce sa se foloseasca de zboruri comerciale si sa introduca ilegal dispozitive explozive in diferite obiecte ale pasagerilor.

Astfel de dispozitive electronice vor trebui de acum puse in bagajul de cala, cu exceptia dispozitivelor medicale aprobate, care pot fi aduse in cabina dupa verificari suplimentare.

Marea Britanie a urmat exemplul SUA si a interzis la randul sau laptopurile si alte dispozitive electronice mai mari in bagajul de mana al pasagerilor de pe unele curse aeriene provenite din tari din Orientul Mijlociu si Africa.

Citeste si de ce au interzis SUA si Marea Britanie dispozitivele electronice in avioane: Au gasit materiale explozive intr-un iPad fals

Parlamentarii „fără voce”. Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
Parlamentarii „fără voce”. Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
Tema privind reducerea numărului de parlamentari, de la aproape 500 la 300, rămâne doar o polemică aprinsă în vreme de campanie. Până la viitoarea dezbatere amplă pe marginea acestui...
România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO
România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO
Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat luni seară, 1 septembrie, că România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile. ”Realitatea este...
#laptop interzis bagaj mana zboruri, #laptop interzis bagaj mana Europa SUA, #laptop interzis bagaj mana aeroporturi , #avion
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Ianis Hagi semneaza, dupa ce a refuzat o oferta din La Liga!

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan, criticat extrem de dur de Tudor Chirilă după ce le-a luat apărarea magistraților. "V-au făcut farmece serviciile?"
  2. Ungaria suspectează Ucraina că ar pregăti un nou atac asupra conductei Drujba, prin care primește petrol din Rusia VIDEO
  3. Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceaușescu. Apetitul lui pentru laude este insațiabil, acuză Financial Times. "Un megaloman la conducere"VIDEO
  4. Un fost președinte al Ucrainei revine în atenția publică cu o declarație anti-NATO: "Ar fi o catastrofă pentru Ucraina"
  5. Ministrul Justiției consideră că legea privind reforma pensiilor magistraților "are șanse" să fie aprobată inclusiv de CCR. Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
  6. Alexandru Muraru cere modificarea Codului Penal. Liberalul vrea ca acțiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanță agravantă
  7. Bolojan explică reforma pensiilor speciale: "Nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate". Ce pensie are acum un magistrat și cât va avea după noua lege
  8. "Rațiunea a învins!". Sorin Grindeanu, mulțumit după ce Primăria Capitalei a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților. "A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD"
  9. Sute de mii de români sunt pe punctul să-și piardă asigurarea de sănătate, de la 1 septembrie
  10. Racheta Tayfun Block-4, arma care duce Turcia în clubul superputerilor militare