Tarom anunta ca toate calatoriile planificate inainte de 31 august pot fi reprogramate gratuit

Ziare.

com

"Pentru ca siguranta pasagerilor nostri este esentiala respectam cu strictete toate recomandarile autoritatilor sanitare, respectiv reglementarile in vigoare si am luat toate masurile necesare pentru prevenirea si diminuarea riscului extinderii epidemiei de Covid-19.In plus, pentru a oferi o mai mare flexibilitate pasagerilor nostri, compania Tarom ofera in mod gratuit posibilitatea de a reprograma calatoriile astfel: pentru date ulterioare, cu pastrarea destinatiei de calatorie, la alegere pe oricare dintre cursele operate Tarom de pe destinatia initiala; catre orice alta destinatie operata Tarom, fara a incasa o taxa de penalizare", arata compania intr-un anunt publicat pe site-ul propriu.Aceasta facilitate comerciala este valabila pentru bilete cu cel putin o data de calatorie programata pana la 31 August 2020, iar pasagerii au posibilitatea de a alege noua data si/sau destinatie, oricand in 12 luni de la data de emitere a biletului."Va invitam sa va planificati cu incredere noile itinerarii, deoarece, indiferent de restrictiile tarifului achizitionat, aveti posibilitatea sa schimbati rezervarea pentru date ulterioare, doar cu incasarea diferentelor de tarif/taxe de aeroport, daca cel initial nu este disponibil sau aplicabil pe noile date de calatorie", mai arata compania.Citeste si Reguli noi pentru calatoria cu avionul: dam declaratii, ni se ia temperatura, mergem cu 3 ore inainte in aeroport, pastram distanta