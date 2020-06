Tarom reia zborurile comerciale, catre mai multe tari din Europa

Zboruri speciale

Care este situatia cu Marea Britanie

Tarom anunta ca va fi reluata operarea comerciala, fara restrictii, spreurmand ca noi rute sa fie introduse saptamanal, in functie de evolutia pandemiei cu coronavirus si a deciziilor autoritatilor nationale, titreaza Stirile Pro TV.- Viena, date de calatorie: 19 iunie, 22 iunie, 26 iunie, 29 iunie;Frankfurt, date de calatorie: 17 iunie, 19 iunie, 21 iunie, 24 iunie, 26 iunie, 28 iunie;- Munchen, date de calatorie: 19 iunie, 22 iunie, 26 iunie, 29 iunie;- Atena, date de calatorie: 15 iunie, 19 iunie, 22 iunie, 26 iunie, 29 iunie."Pentru intoarcerea in Romania din aceste tari nu va mai fi necesara izolarea sau carantina. Lista tarilor pentru care se va putea relua operarea comerciala va fi actualizata saptamanal de catre Institutul National de Sanatate Publica", mai preziceaza operatorul de stat.Totodata, Tarom a informat ca, in urma extinderii restrictiilor de calatorie impuse de autoritatile israeliene pȃna in data de 1 iulie, zborurile catre si dinspre Tel Aviv raman suspdendate.In urma unei sedinte care a avut loc sambata, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat lista cu statele din care cetatenii care sosesc in Romania nu vor mai fi obligati sa intre in izolare.Astfel, incepand cu 15 iunie, se reiau zborurile catre si dinspre urmatoarele tari:Lista cu tarile se publica de catre Institutul National de Sanatate Publica, pe site-ul www.insp.gov.ro.Tarom mai opereaza in zilele urmatoare si o serie de zboruri speciale, de repatriere, la solicitarea pasagerilor., date de calatorie: 18 iunie, 26 iunie;, date de calatorie 19 iunie, 21 iunie, 27 iunie;, date de calatorie: 19 iunie, 26 iunie;, date de calatorie: 18 iunie, 25 iunie;, date de calatorie: 18 iunie, 24 iunie;, date de calatorie: 18 iunie, 24 iunie.Aceste zboruri sunt operate in conditii speciale, sub incidenta HG 394/18 mai 2020, anexa 3, art. 4. si doar anumie categorii de pasageri pot calatori "Pasagerii care vor fi acceptati la bordul aeronavelor trebuie sa se incadreaze in doua categorii.- Dinspre Europa spre Romania vor fi acceptati doar cetatenii romani care doresc repatrierea conform art. 4, alin. J.- Dinspre Romania spre Europa sunt necesare urmatoarele conditii: sa fie cetateni ai tarii de destinatie, sa fie lucratori sezonieri cu contract de munca conform art. 4, alin. I sau sa fie lucratori din sectorul transporturilor, prevazuti in anexa nr.3, la comunicarea privind implementarea culoarelor verzi (), in temeiul orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor, in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale - C (2020 1897/23.03.2020)", precizeaza Tarom.Pentru zborul catre Londra, compania reaminteste ca, incepand cu data de 8 iunie, Marea Britanie a introdus carantina obligatorie pentru toti cei care vor intra pe teritoriul acesteia.De asemenea, cei care vor sa zboare ic capital britanica trebuie sa completeze urmatorul formular, conditie obligatorie pentru a intra in Marea Britanie: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk."Zborurile speciale au un alt regim de operare decat cele comerciale si se supun legislatiei in vigoare. Cu aceste zboruri speciale pot calatori toti cei care indeplinesc conditiile specificate in HG 394 din 18 mai 2020.Pentru a verifica daca zborul dumneavoastra este special, va rugam sa va uitati la numarul acestuia, toate zborurile speciale au numarul dupa urmatorul format - RO7xxx.", mai informeaza compania.Biletele pot fi achizitionate de pe site-ul www.tarom.ro, prin aplicatia mobila si de la orice agentie Tarom. Check-in-ul se face gratuit, online sau la aeroport