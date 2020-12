Transportul aerian de pasageri a scazut cu 65%, in primele noua luni din 2020. Putin peste 6 milioane de pasageri au calatorit cu avionul

Activitatea aeroporturilor care au inregistrat cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri a fost urmatoarea: Henri Coanda-Bucuresti, cu 1.910.400 pasageri imbarcati si 1.848.200 debarcati; Avram Iancu -Cluj-Napoca, cu 401.000 pasageri imbarcati si 370.200 debarcati, si Traian Vuia-Timisoara, cu 213.900 pasageri imbarcati si 201.200 debarcati.In transportul international de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcati in Romania), stabilite dupa numarul pasagerilor in curse regulate, au fost Luton (Londra), cu 298.666 pasageri, Bergamo (Milano), cu 106.147 pasageri, Barajas (Madrid) - 80.876, Dortmund - 80.327, Ciampino (Roma) - 79.257 pasageri, Munchen - 71.770 pasageri, Charles de Gaulle (Paris) - 69.145, Viena - 67.551 pasageri, Istanbul International - 67.276 pasageri, si Beauvais (Paris), cu 66.652 pasageri.In ceea ce priveste imbarcarile, cei mai multi pasageri in curse regulate s-au imbarcat pentru Londra-Luton (306.347 pasageri, Milano-Bergamo (107.031 pasageri), Dortmund (90.272 pasageri), Madrid-Barajas (83.446 pasageri), Munchen (79.286 pasageri), Roma-Ciampino (77.510 pasageri), Paris Charles de Gaulle (70.338 pasageri), Bruxelles-Charleroi (69.446 pasageri), Viena (69.092 pasageri) si Paris Beauvais (68.705 pasageri).Principalele tari (dupa aeroportul de origine) de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcati in Romania au fost: Regatul Unit - 542.061 pasageri, Italia 397.329 pasageri, Germania - 390.853 pasageri, Spania - 246.055 pasageri, Franta - 183.008 pasageri, Belgia - 92.956 pasageri, Tarile de Jos - 88.434 pasageri, Turcia - 83.780 pasageri, Austria - 67.734 pasageri si Grecia - 62.652 pasageri.Dupa tara de destinatie, cei mai multi pasageri in curse regulate s-au imbarcat pentru Regatul Unit - 565.632 pasageri, Germania - 441.009 pasageri, Italia - 399.997 pasageri, Spania - 253.732 pasageri, Franta - 189.198 pasageri, Belgia - 99.915 pasageri, Tarile de Jos - 99.137 pasageri, Turcia - 78.414 pasageri, Austria - 69.250 pasageri si Grecia - 62.238 pasageri.In trafic intern, Henri Coanda-Bucuresti a inregistrat 49,7% din numarul total de pasageri imbarcati, Traian Vuia-Timisoara - 16,7% si Avram Iancu - Cluj-Napoca - 15,6%.In trimestrul III din 2020, traficul de pasageri a fost de 1.031.300 pasageri imbarcati si 1.000.800 pasageri debarcati. In total trafic, cea mai mare pondere a fost detinuta de traficul international, respectiv 91,1% la pasageri imbarcati si 90,8% la pasageri debarcati.