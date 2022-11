Un avion a cazut peste un centru comercial

Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste un centru comercial din San Diego, miercuri. O femeie in varsta de 80 de ani, pasager in avion, a murit, iar pilotul a fost ranit.

Avionul cu un singur motor, de tip Mooney M-20L, s-a prabusit la ora locala 17.30, intr-o parcare a magazinelor Costco si Target din cartierul Kearny Mesa, transmite ABC News.

Avionul trebuia sa aterizeze la un aeroport aflat in apropiere, insa nu s-a intamplat asa, din motive deocamdata neelucidate. Un pilot de elicopter care a decolat de pe aeroportul in cauza a auzit ultima transmisiune a pilotului avionului prabusit, in care femeia spunea ca a pierdut motorul si ca se prabuseste.

Avionul a deteriorat acoperisul magazinului Target si a daramat un stalp de electricitate, a precizat politia. S-a invartit si apoi a cazut in parcare, unde nu se aflau alte masini. Avionul a luat foc, insa flacarile au fost stinse rapid. Pasagera a suferit arsuri grave si a decedat la spital. Pilotul, o femeie de 52 de ani, a suferit rani importante, dar va supravietui, spun medicii.

