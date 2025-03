Un avion a explodat in Sudan: peste 30 de morti

Cei 31 de pasageri ai unui avion care transporta o "delegatie oficiala" catre statul sudanez Kordofan-Sud pentru a sarbatori Aid el-Fitr au murit, duminica, in explozia aparatului in care se aflau, a anuntat Autoritatea aviatiei civile.

"Toti pasagerii de la bord au fost ucisi", a declarat Abdelhafiz Abdelrahim, purtatorul de cuvant al acestei autoritati.

Avionul a aterizat in orasul Talodi in jurul orei locale 08.00 (08.00 ora Romaniei) in momentul in care "s-a auzit o explozie si avionul a fost distrus", a adaugat el.

Abdelrahim nu a putut furniza detalii despre originea exploziei.

Accidentele de avion sunt destul de frecvente in Sudan, unde flota este invechita si unde compania aeriana nationala figureaza pe lista transportatorilor aerieni interzisi in Uniunea Europeana pentru ca nu respecta normele de securitate.

