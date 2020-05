Un avion cu peste 100 de oameni la bord s-a prabusit in Pakistan

Ziare.

com

Nu exista date oficiale referitor la numarul de victime, insa se stie ca aeronava transporta 99 de pasageri si sapte membri ai echipajului, relateaza The Guardian Zborul PK8303 a decolat din Lahore si trebuia sa aterizeze la 14:30 (ora locala) in Karachi, dar a disparut de pe radar, a declarat pentru CNN purtatorul de cuvant al Pakistan Airlines, Abdullah Khan.Televiziunile locale transmit imagini in care se poate vedea fum provenind din directia aeroportului. BBC aminteste ca incidentul survine la doar cateva zile dupa ce Pakistanul a permis reluarea zborurilor comerciale, suspendate din cauza pandemiei de coronavirus.-revenim cu detalii-