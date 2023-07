Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit langa Brasov: Pilotul si pasagerul au murit UPDATE

Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata, la pranz, langa Brasov, intre localitatile Persani si Sinca.

In epava a fost gasit carbonizat trupul unei femei, care era pasager, iar pilotul a fost gasit in afara epavei, in stare grava. La cateva ore distanta, si acesta a murit intr-un spital din Targu Mures.

Pasagerul era o femeie, cetatean roman, in varsta de 55 de ani. Ea nu a reusit sa iasa din avion inainte ca acesta sa ia foc si a murit carbonizata. Plotul avea 67 de ani si era cetatean italian.

Din primele informatii, se pare ca avionul a luat foc la impactul cu solul, intr-o zona impadurita, aproape de o cale ferata.

La fata locului s-au deplasat echipaje SMURD si pompieri. Pilotul era in stare critica atunci cand a fost gasit, a declarat secretarul de stat Raed Arafat. Si Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant ISU Brasov, a afirmat ca persoana ranita avea arsuri de gradul I si II pe o suprafata mare a corpului si mai multe fracturi, iar Adriana Palaghia, de la Ambulanta Brasov, a declarat ca ranitul a suferit o fractura deschisa la piciorul drept si mai multe politraumatisme.

Initial, pilotul a fost stabilizat si dus cu elicopterul la UPU-SMURD Targu Mures, in jurul orei 14.00. Pentru a putea fi transportat, i s-a indus coma. In jurul orei 18:30, insa, s-a anuntat decesul acestuia.

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Targu Mures, Mariana Negoita, citata de News.ro, pacientul fusese adus la UPU-SMURD, iar medicii au incercat cateva ore sa il stabilizeze hemodinamic. "Barbatul a suferit leziuni interne incompatibile cu viata, fracturi, politraumatisme si un traumatism cranio-cerebral. Din pacate, incercarile medicilor de a-l stabiliza au esuat, iar pacientul a decedat", a declarat Mariana Negoita.

Cat despre ramasitele femeii, acestea au fost preluate de catre medicii legisti si transportate la Serviciul de Medicina Legala din Brasov, pentru efectuarea necropsiei.

Se pare ca apelul la 112 a fost facut de catre pilotul ranit, care a reusit sa iasa in ultimul moment din avionul prabusit, chiar inainte de explozia acestuia. Potrivit reprezentantilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), avionul, care este tip TECNAM BT 2004, a decolat la ora 10.00 de la Cioca, judetul Timis si trebuia sa ajunga la Ghimbav.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Basov au finalizat, sambata seara, cercetarea la locul prabusirii avionului, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru ucidere si vatamare corporala din culpa.

Acesta este al doilea accident aviatic petrecut in ultimele 24 de ore, dupa ce un avion de agrement a ratat decolarea, in judetul Sibiu, si s-a prabusit.

UPDATE 18:32 - Pilotul avionului a murit din cauza leziunilor interne, informeaza News.ro.