Un avion plin cu pasageri se leagana in aer, din cauza vantului puternic (Video)

Un avion plin cu pasageri, care incearca sa aterizeze, se leagana in aer precum o frunza, din cauza vantului puternic.

Avionul a fost filmat in timpul unei manevre nereusite de aterizare pe aeroportul din Aberdeen, de pe coasta estica a Scotiei. Aeronava a fost nevoita sa se intoarca, din cauza vantului puternic, potrivit BBC.

In imagini se poate vedea cum avionul se leagana din cauza vantului, in timp ce pilotul a inclinat avionul, in incercarea de a echilibra aeronava.

Inainte ca aparatul sa ajunga pe pista de aterizare, acesta este nevoit sa se intoarca, neputand sa ajunga la sol in siguranta.

Marea Britanie este afectata de rafale puternice de vant, in ultimele zile. Viteza vantului a ajuns la 160 de km/h in unele zone din Scotia, afectand zboruri de pe mai multe aeroporturi din Scotia si din Londra.