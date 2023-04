Un pilot a evitat un dezastru aviatic in ultimul moment. Sute de oameni au fost in pericol de moarte

O tragedie aviatica a fost evitata in ultimul moment, gratie priceperii unui pilot care a reactionat prompt in momentul crucial, reusind sa nu intre in coliziune cu cea mai mare aeronava de pasageri din lume, un aparat de tipul Airbus A380, configurat sa transporte 615 pasageri.

Aeronava Airbus A380, care zbura din Dubai in Mauritius, la sfarsitul saptamanii trecute, primise permisiunea de a cobori la altitudinea de putin peste 11 metri, pregatindu-se sa aterizeze. Insa tot atunci un Airbus A330 decolase de pe acelasi aeroport din Mauritius. Pilotul primului avion nu a comunicat corect altitudinea la care se afla, asa ca cele doua avioane s-au trezit unul in vizorul celuilalt, riscand sa se ciocneasca, arata The Telegraph.

Turnul de control a emis imediat o alerta, iar pilotul Air Seychelles, care tocmai decolase, a reusit sa reactioneze in timp util, virand brusc la dreapta. Cele doua aeronave au trecut una pe langa cealalta, evitandu-se astfel o tragedie.

Daca pilotul Air Seychelles a fost felicitat pentru felul in care a reactionat, in cazul pilotului companiei Emirates s-a deschis o ancheta interna.

Desi par greu de crezut, astfel de incidente sunt mai frecvente decat am crede.