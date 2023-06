Un pilot cu care a zburat presedintele Italiei a tras cu arma la nervi - ce a patit

Un pilot al companiei aeriene Alitalia, care l-a transportat inclusiv pe presedintele Italiei Sergio Mattarella, a fost suspendat dupa ce ar fi tras focuri de arma de furie.

Autoritatile italiene spun ca pilotul a tras cu pistolul in masa, duminica, in timp ce sarbatorea Pastele catolic alaturi de familie. Barbatul si-ar fi iesit din fire dupa o cearta cu rudele sale, informeaza Andkronos.

Incidentul a fost semnalat la politie dupa ce pilotul in varsta de 51 de ani a tras trei focuri de arma in masa, in locuinta mamei sale din orasul Perigia, in timpul unei dispute cu fratele sau mai mare.

Reprezentantii Alitalia au declarat ca l-au suspendat pe pilot imediat ce au aflat despre reclamatia la politie pentru amenintari si distrugerea proprietatii.

Aviatorul, al carui nume nu este specificat, l-a transportat pe presedintele italian la Palermo, pe 14 februarie, si a aparut chiar intr-o fotografie alaturi de seful statului, postata pe pagina oficiala de Twitter a companiei Alitalia.