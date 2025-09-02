Un zbor Timisoara-Roma a intarziat din cauza unui hot de bijuterii la check-in

Cursa aeriana WizzAir Timisoara - Roma a decolat, marti, cu intarziere de aproximativ 30 de minute, dupa ce un barbat i-a furat unei pasagere mai multe bijuterii, in timpul procedurilor de imbarcare. Femeia a anuntat furtul inainte de a urca in avion.

Potrivit unor surse, incidentul a avut loc in jurul orei 14:20, cand avionul companiei aeriene Wizz Air urma sa plece de la Timisoara spre Roma.

In timpul controlului, femeia care ar fi trebuit sa urce in avion si-a pus bijuteriile in tavita care urma sa treaca prin dispozitivele de securitate. Dupa control, femeia s-a indreptat spre poarta de imbarcare, insa chiar inainte de a urca in aeronava si-a dat seama ca ii lipsesc mai multe bijuterii si a anuntat paza aeroportului.

Femeia nu a mai urcat la bord, ci a mers impreuna cu lucratorii SRI si politistii de la Transporturi sa vizioneze imaginile de pe camerele de supraveghere. La scurt timp, au observat ca un barbat care se afla in spatele femeii, in timpul controlului de securitate, si-a strecurat mana in tavita in care se aflau bijuteriile si a sustras cateva dintre ele.

Barbatul s-a imbarcat apoi in aceeasi cursa, spre Roma.

Conform surselor citate, furtul a fost dezvaluit chiar in momentul in care avionul facea manevrele de decolare pe pista, astfel ca a putut fi oprit la timp.

Barbatul a fost coborat din avionul de Roma, a fost ridicat de politisti si dus la audieri, urmand sa fie cercetat pentru furt.

Avionul a plecat spre Roma cu o intarziere de aproximativ 30 de minute.

