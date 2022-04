Zbor cu turbulente: 21 de raniti

Un avion cu destinatia Canada a efectuat o aterizare fortata dupa ce turbulentele puternice au provocat ranirea a 21 de pasageri, printre care trei copii.

Zborul companiei Air Canada de la Shanghai la Toronto a aterizat la Calgary dupa ce a intampinat o zona cu turbulente, scrie BBC.

Opt pasageri au suferit rani la gat si spate si alti 13 au fost trimisi la spital pentru analize.

Ranitii sunt in stare stabila.

Un reprezentant Air Canada a precizat ca pasagerii au trecut printr-o experienta infricosatoare. Aparatul Boeing 777, cu 332 de pasageri si un echipaj de 19 persoane a aterizat fara incidente la Calgary.

"La inceput a fost ok, avionul cobora si urca, insa deodata toata lumea era zgaltaita", a povestit pasagerul Yi Lee.

"Deodata avionul se ducea in jos si a fost foarte inspaimantator. Fata de langa mine dormea si a fost trimisa direct in tavan", a spus si Linda He.

A.I.