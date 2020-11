Proteste ale avocatilor la Bucuresti, Timisoara si Cluj din cuza unor nereguli la examenele de definitivat: "V-ati batut joc de noi"

La Timisoara, avocatii care au protestat au declarat ca au fost erori in grilele pe care le-au avut de rezolvat la examenul final, in urma caruia sunt primiti cu drepturi depline in profesia de avocat."Ne-am adunat pasnic sa protestam pentru normalitate, pentru desfasurarea examenului de definitivat in conditii de transparenta, in cele mai bune reguli, in sensul ca noi reprosam ca examenul a continut 9 grile fara raspuns corect, desi, asa cum rezulta din modul de redactare al acestora, este greu de inteles ca un examen trebuie sa contina intrebari fara raspuns. Daca ati observat, multi colegi aveau pe pancarta tocmai acest lucru, nu exista raspuns corect. Pe de alta parte, reprosam faptul ca o serie de grile contin raspunsuri, dar gresite", a declarat unul dintre avocatii care au protestat la Timisoara.Avocatii au sustinut si ca timpul pe care l-au avut la dispozitie pentru a solutiona cerintele a fost foarte scurt, in raport cu complexitatea si dificultatea examenelor.Avocatii au anuntat ca vor continua protestele pana cand vor considera ca atitudinea celor care au organizat acest examen se va schimba.La Bucuresti, peste o suta de avocati au protestat pe treptele Curtii de Apel."20% din intrebarile de examen nu au avut niciun raspuns corect, in sensul in care formula aprobata de comisia de examen era aceea de a lasa foaia goala in dreptul acelor intrebari. O noutate absoluta, un mecanism care nu a mai existat niciodata si pe care nu ni-l puteam imagina ca fiind posibil. (...) Este lipsit de logica ca un candidat care a refuzat sa mai sustina examenul dupa ce s-a prezentat, plecand imediat si dand foaia goala, sa se trezeasca ca a raspuns corect la 20% din grile. Astfel, este clar ca modalitatea de implementare nu evalueaza si nu reflecta cunostintele candidatului, avand in vedere ca un candidat imaginar care trebuia sa fi avut 0 puncte, la examenul actual ar fi avut o rata de succes de 20%", a declarat Mihail Cotes, unul dintre protestatari.Acestia considera ca modalitatea de examinare poate permite fraudarea, in sensul ca foaia predata goala poate fi completata ulterior sau alterata, si sustin ca pentru a se evita acest lucru trebuia sa existe varianta de raspuns: "nicio varianta de raspuns nu este corecta".Avocatii doresc anularea intrebarilor care nu aveau nicio varianta de raspuns corecta sau anularea examenului.La Cluj, protestatarii au avut pancarte cu mesajle precum "Vrem egalitate", "Stop abuzurilor la definitivat" si "V-ati batut joc de noi".Citeste si: