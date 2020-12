Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind lipsa apei calde si caldurii in Capitala

"Avocatul Poporului a luat cunostinta din numeroase articole de presa despre lipsa apei calde si a caldurii in toate sectoarele din Bucuresti. Avand in vedere ca problema lipsei apei calde si a caldurii reprezinta o chestiune de sanatate publica, mai ales ca Romania se confrunta cu lupta impotriva virusului COVID-19, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu inca din data de 9 decembrie 2020.Astfel, au fost efectuate demersuri la toate primariile de sector, precum si la Primaria Municipiului Bucuresti, pentru a ne comunica masurile imediate dispuse, in vederea asigurarii conditiilor de trai normale in case in aceasta iarna, intrucat anotimpul rece s-a instalat deja", a precizat AP.Institutia Avocatului Poporului este condusa de Renate Weber