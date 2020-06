Avocatul Poporului se sesizeaza din oficiu cu privire la muncitorii romani morti, sau accidentati in padurile din Austria

Ziare.

Potrivit unui articol publicat in ziarul "Libertatea" din data de 23 iunie, 535 de muncitori romani au suferit accidente de munca in Austria, dintre care unele mortale. AP s-a sesizat din oficiu si a solicitat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Afacerilor Externe ( MAE ) urmatoarele informatii:- Verificarea operatorilor economici/agentilor de plasare sau a agentilor de munca temporara, care au intermediat si plasat romanii la munca in Austria;- Verificarea respectarii legislatiei in domeniul muncii din ambele tari in cazul contractelor de munca ale romanilor aflati la munca in Austria;- Punerea la dispozitia MAE, in vederea facilitarii acordarii de asistenta si protectie consulara in beneficiul persoanelor mediate si angajate in strainatate, in speta Austria, a datelor transmise de agentii de plasare si centralizate de Inspectia Muncii;- Colaborarea cu Ministerul Muncii din Austria cu privire la situatia romanilor aflati la munca in Austria; sprijinul acordat cetatenilor romani care au suferit accidente de munca sau au decedat in obtinerea unui ajutor financiar de la angajatorul strain.Demersuri similare au fost intreprinse si la Ombudsmanul Austriac, mentioneaza AP.Actiunea Avocatului Poporului se intemeiaza pe prevederile art. 41 din Constitutia Romaniei, privind munca si protectia sociala a muncii, se mai arata in comunicat.