Avocatul Poporului solicita CSM sa comunice masurile de asigurare a liberului acces la Justitie in perioada de alerta

"Romania se afla intr-o situatie exceptionala generata de pandemia COVID-19, care afecteaza deopotriva persoanele fizice si juridice sub aspectul exercitarii drepturilor si libertatilor reglementate de Constitutie si legi, avand in vedere masurile dispuse in contextul instituirii starii de urgenta si ulterior de alerta", potrivit solicitarii postate, miercuri, pe site-ul Avocatului Poporului, care reafirma rolul sau de garant al drepturilor si libertatilor fundamentale, mai ales in aceasta perioada.Potrivit sursei citate, masurile dispuse in ultima perioada pot conduce "la o restrangere" a exercitiului liberului acces la Justitie si a dreptului la aparare sau la anumite particularitati in exercitarea acestora."Constatam in acest context ca masurile dispuse in ultimul interval de timp pot conduce la o restrangere a exercitiului liberului acces la justitie si a dreptului la aparare sau la anumite particularitati in exercitarea acestora. (...) Va solicitam sa ne comunicati masurile luate in contextul anterior descris pentru asigurarea exercitarii liberului acces la Justitie si a dreptului la aparare si pentru asigurarea functionarii Justitiei ca serviciu public (spre exemplu solutionarea cererilor justitiabililor ce presupune functionarea serviciilor de registratura si arhiva, modul de stabilire a termenelor de judecata in functie de obiectul cauzelor, modul de derulare a sedintelor de judecata) atat pentru perioada starii de alerta, cat si dupa incetarea acesteia", solicita Avocatul Poporului.