Baroul Bucuresti cere o modificare majora a codurilor de procedura. Pronuntarea sentintei sa se faca doar daca hotararea este motivata

Postarea lui Daniel Fenechiu

"Practica redactarii hotararilor la luni sau ani dupa pronuntare trebuie curmata!," scrie parlamentarul liberal. Potrivit acestuia, Consiliul Baroului Bucuresti a decis, in sedinta de marti, sa solicite avocatilor parlamentari, membri ai Baroului Bucuresti, sa sustina modificarea codurilor de procedura penala si civila.In acest moment, codurile stabilesc un termen de recomandare a redactarilor: "Hotararea se redacteaza in cel mult 30 de zile de la pronuntare." Nefiind un termen fix, sunt cazuri in care motivarile vin la mai multe luni, sau chiar ani, de la pronuntarea sentintei.Propunerea vine si in contextul in care, in urma cu o saptamana, Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca e prematur formulata o contestatie in anulare depusa de condamnatii din dosarul de coruptie numit generic "Dosarul Baneasa", pe motiv ca a fost depusa inainte sa existe motivarea instantei. Acest lucru inseamna ca, dupa ce motivarea este redactata, ei pot introduce o noua cerere. Baroul Bucuresti a avut mai multe interventii publice in favoarea avocatului Robert Rosu, condamnat in dosarul Ferma Baneasa.Practica redactarii hotararilor la luni sau ani dupa pronuntare trebuie curmata!Consiliul Baroului Bucuresti a decis, in sedinta de ieri, sa solicite avocatilor parlamentari, membri ai Baroului Bucuresti, sa sustina modificarea codurilor de procedura penala si civila in sensul pronuntarii hotararilor doar in momentul in care hotararea este redactata.Modificarea propusa vizeaza eliminarea practicii de redactare a hotararilor la luni sau ani de la pronuntare si, evident, a consecintelor ce decurg din aceasta practica- cum ar fi redactarea hotararilor dupa executarea pedepsei sau, mai nou, restrangerea perspectivei cailor extraordinare de atac In cel mai scurt timp posibil, va fi organizata o conferinta profesionala pe aceasta tema si o intalnire cu avocatii parlamentari, la care va participa si UNBR.