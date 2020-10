Atentie la casele de amanet care va executa silit

Unei case de amanet NU ii este permisa acordarea de alte tipuri de credite, incluzand, fara a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare, toate acestea fiind activitati permise exclusiv institutiilor financiare nebancare (IFN) aflate sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei si inscrise in registrul general sau special tinut de BNR Diferenta majora dintre creditele de tip amanet si celelalte tipuri de credite rezida din faptul ca, in cazul creditelor de tip amanet, raspunderea debitorului este limitata la valoarea bunului adus gaj. Cu alte cuvinte, casa de amanet poate executa silit bunul adus in gaj, insa nu poate continua executarea silita si asupra altor venituri ale debitorului (ex. popriri pe venituri salariale), in cazul in care, urmare a vanzarii prin procedura executarii silite, casa de amanet nu se indestuleaza.Aceasta interpretare rezulta fara echivoc din prevederile Legii 93/2009 privind institutiile financiare nebancare care prevede faptul ca o casa de amanet poate face exclusiv "acordare de credite cu primire de bunuri in gaj, respectiv amanetare prin case de amanet".Istoric, casele de imprumut pe amanet dateaza din anii '40, cand acestea beneficiau de o reglementare extrem de precisa. De exemplu, dobanda pe care casele de amanet o puteau percepe era limitata la "maximum 4 1/2 % peste scontul Bancii Nationale ce se vor calcula in totdeauna pe timp de cel putin trei luni", costurile care puteau fi adaugate erau limitate la maximum 0,5% pentru taxa de evaluare bunuri, maxim 0,5% taxa de pastrare, 0,5% taxa de asigurare, etc. Daca proprietarul bunului nu restituia la termen imprumutul, creditorul il putea scoate la licitatie. Daca in urma licitatiei se obtinea o suma mai mare decat valoarea imprumutului si a costurilor, diferenta de suma era restituita debitorului. Daca, din contra, urmare a licitatiei nu s-a obtinut suma corespunzatoare estimata, debitorul nu mai putea fi urmarit pentru diferenta de suma: "In orice caz debitorul este liberat ne mai putand fi urmarit in alta avere".De altfel, legislatia existenta in domeniul protectiei consumatorilor atinge doar marginal situatia contractelor de amanet. Directiva UE nr. 48/2008 privind contractele de credit pentru consumatori prevede faptul ca prevederile acesteia nu se aplica "contractelor de credit la incheierea carora consumatorului i se cere sa puna un bun la dispozitia creditorului, cu titlu de garantie, si in cazul carora raspunderea juridica a consumatorului este strict limitata la respectivul bun gajat". In mod similar OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori prevede ca nu se aplica "contractelor de credit la incheierea carora consumatorului i se cere sa puna la dispozitia creditorului un bun mobil, cu titlu de garantie, si in cazul carora raspunderea juridica a consumatorului este strict limitata la respectivul bun mobil oferit drept garantie. [...]".Explicatia faptului ca atat Directiva UE nr. 48/2008 cat si OUG 50/2010 nu se aplica contractelor de credit in care raspunderea consumatorului este limitata la bunul mobil adus in garantie rezida din faptul ca acestea protejeaza consumatorul de potentiale abuzuri din partea creditorilor si includ prevederi care nu ar putea fi aplicabile creditelor tip amanet (de ex. obligatia de a calcula dobanda anuala efectiva (DAE), dreptul de retragere , norme de executare silita, etc).Asadar, in cazul contractului de amanet, raspunderea consumatorului este clara, previzibila si individualizata, limitata la valoarea bunului adus in garantie.Orice interpretare contrara ar duce la concluzia ca o casa de amanet poate derula orice tip de activitate de creditare, atata vreme cat primeste de la debitor o garantie mobiliara. Daca am accepta aceasta interpretare, aceasta ar insemna ca o entitate nesupravegheata de Banca Nationala a Romaniei desfasoara activitate de creditare, fara sa respecte cerintele impuse IFN-urilor inscrise in registrul general/special - ex. cerinte privind forma de organizare, cerinte de capital social, cerinte de raportare catre Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, in opinia noastra s-ar crea un avantaj concurential caselor de amanet, care au cerinte minime de reglementare fata de IFN-urile supuse supravegherii BNR.Concluzionand cele de mai sus, in opinia noastra o casa de amanet poate desfasura doar activitate de creditare cu primire de bunuri in gaj, cu conditia ca raspunderea debitorului sa fie limitata la valoarea bunului adus in gaj, prin urmare nu poate urmari alte bunuri sau venituri ale debitorului sau fidejusorului. Daca o casa de amanet a executat silit un debitor si a vandut bunul adus in gaj, casa de amanet NU mai poate urmari acel debitor pentru alte sume suplimentare (de exemplu prin poprire pe veniturile salariale).Am intalnit in practica anumite case de amanet care par a se comporta ca niste IFN-uri veritabile. Acestea acorda credite cu dobanzi uriase, iau in gaj bunuri (de regula autoturisme), iar cand debitorul nu mai poate plati, executa silit bunul si continua urmarirea veniturilor debitorului, dar si a fidejusorilor/garantilor. Din pacate, acest modus operandi tinde sa devina o practica des intalnita, in lipsa unor masuri corective dispuse de autoritatile competente. Aceasta practica discrediteaza IFN-urile "legitime" supuse supravegherii BNR, cele care respecta normele impuse pentru protectia consumatorilor si care indeplinesc cerintele de capital, auditare, etc.Asadar, atentie ce tip de IFN va executa silit, s-ar putea sa aveti mai multe aparari decat credeti.