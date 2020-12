Ce risti daca nu respecti masurile de carantina de Sarbatori

Cine poate intra sau iesi din zona carantinata

Ce risca o persoana care incalca aceste prevederi?

Conform ordinelor privind instituirea carantinei zonale (ex. Ordinul 4.660.154 din 28 noiembrie 2020, Ordinul 4.660.270 din 4 decembrie 2020 etc.) s-au impus mai multe restrictii, astfel ca in perioada de carantina este strict interzisa intrarea sau iesirea din zona carantinata prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile nationale, judetene, comunale si forestiere.Printre acestea se numara: circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor este interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza declaratiei pe proprie raspundere, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.In intervalul orar 06.00-22.00, in interiorul zonei carantinate se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei, daca nu este vorba de deplasari in interes profesional, pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice. De asemenea, persoanele cu varsta peste 65 de ani pot circula in intervalul orar 10:00 - 14:00, iar pentru persoanele cu varsta sub 65 de ani, in intervalele orare 06:00 - 10:00, respectiv 14:00 - 20:00.Totodata, este permisa deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta; deplasarile scurte, in apropierea locuintei legate de activitatea fizica individuala a persoanelor, cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice.- deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;- deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;- deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;- deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;- ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate;- eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;- participare la programe sau proceduri in centrele de tratament;- pentru achizitia, service-ul, afectarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu;- alte motive justificate, precum: ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;- participarea la activitati religioase.In intervalul orar 22.00 - 06.00, circulatia este permisa numai pentru deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, deplasarile scurte, in apropierea locuintei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor, cat si pentru nevoile animalelor de companie. Mai sunt permise deplasarile pentru ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei rude sau a unei persoane aflate in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie."Instituirea masurilor de carantina nu interzice transportul de marfa indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in localitatea carantinata, precum si pentru aprovizionarea populatiei", a precizat avocatul Ioana Doaga.De asemenea, persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitare, veterinare, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, a asistentei si protectiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publica, agriculturii, alimentatiei publice, comunicatiilor si transporturilor pot circula in aceste localitati.Este totodata permisa circulatia persoanelor care locuiesc in zona carantinata si desfasoara activitatea profesionala in afara zonei respective, dar si a celor care au de ingrijit membri ai familiei, acorda asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori trebuie sa participe la decesul unui membru de familie.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatie de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe proprie raspundere, completata in prealabil.Legea nr. 55/2020 prevede faptul ca sunt contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni , urmatoarele fapte:- circulatia persoanelor, pietonala sau cu vehicule, in locurile si, dupa caz, in intervalele orare in care aceasta a fost interzisa sau restransa potrivit legii sus-mentioante,- nerespectarea de catre persoanele fizice a interdictiei de iesire din zonele stabilite sau incalcarea intervalelor orare in care este permisa iesirea din aceste zone,- nerespectarea de catre persoanele fizice a interdictiei de iesire din cladirile, localitatile sau zonele geografice in care a fost instituita carantina, ca masura pentru diminuarea impactului tipului de risc."Contraventiile prevazute mai sus sunt sanctionate prin amenzi cuprinse intre 500 lei si 5000 lei. Se poate plati jumatate din cuantumul unei astfel de amenzi in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal", a mai precizat Ioana Doaga, de la DB Legal.Potrivit O.G. nr. 2/2001, impotriva procesului-verbal a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. "Instanta va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plangerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati in procesul-verbal sau in plangere, precum si a oricaror alte persoane in masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei", sustine avocatul.