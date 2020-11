Cine e avocata Diana Sosoaca, noua vedeta a miscarii "anti-botnita". Campioana la scandaluri si mahalagisme

Diana Sosoaca este avocata IPS Teodosie care a contestat in instanta restrictia de organizare a pelerinajului la Pestera Sfantului Apostol Andrei.Pe portalul Tribunalului Constanta este inregistrata, cu data de 18 noiembrie, cererea Arhiepiscopiei Tomisului de anulare partiala a HCJSU Constanta nr. 72/10.11.20, cu privire la articolele ce interzic participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.Potrivit avocatei Diana Ivanovici Sosoaca, actiunea este inregistrata la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta si urmeaza sa fie depusa o cerere, pentru a se judeca de urgenta, avand in vedere faptul ca la sfarsitul acestei luni este Praznicul Sf. Apostol Andrei si conform traditiei urmeaza sa fie organizat pelerinajul de la Pestera si Manastirea Sf. Ap. Andrei, din comuna Ioan Corvin, judetul Constanta, scrie Agerpres."Noi cerem instantei sa constate neconstitutionalitatea partiala a unor articole si puncte din articolele Hotararii nr. 72/10.11.20 CJSU Constanta, in conformitate cu drepturile ce decurg din Articolul 29 din Constitutia Romaniei, ce prevede ca dreptul religios si la manifestarile religioase nu poate fi restrans in niciun mod, este singurul care nu poate fi restrans indiferent daca este si razboi", a declarat avocata Arhiepiscopiei.Prima infatisare la Tribunal a avut loc marti, 24 noiembrie. Avocatul cu care IPS Teodosie a venit in fata judecatorilor, Diana Ivanovici Sostoaca, nu purta masca. Procesul a debutat cu o serie de amenzi date de jandarmi la intrarea in sediul Tribunalului, acolo unde mai multi sustinatori ai partidului AUR au venit alaturi de candidatul partidului la Senat, Diana Ivanovici Sosoaca, cea care este si avocatul Arhiepiscopiei Tomisului in acest dosar."In jurul orei 14.30, politisti din cadrul Sectiei 3 si jandarmi din cadrul I.J.J. Constanta, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, au constatat faptul ca, pe strada Traian din municipiul Constanta, in fata Judecatoriei Constanta, are loc o manifestatie publica spontana. Fortele de ordine au identificat persoanele prezente, care nu respectau masurile instituite prin carantinarea municipiului Constanta, in sensul ca nu si-au putut justifica prezenta in zona si nu aveau un motiv intemeiat, prevazut de lege, de a parasi domiciliul", transmite IPJ Constanta.Politistii si jandarmii au aplicat 24 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 17.300 de lei, pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie impuse de actualul context epidemiologic, cat si pentru nerespectarea normelor de convietuire sociala. "De asemenea, politistii Sectiei 3 au sanctionat contraventional o femeie si un barbat, care nu purtau masca de protectie, cuantumul total al amenzii fiind de 4.000 de lei", mai spun cei de la IPJ. Femeia fara masca este chiar avocatul Arhiepiscopiei.Aproximativ 100 de persoane conduse de avocata Diana Iovanovici-Sosoaca au fortat intrarea in curtea Mitropoliei, de Sf Parascheva, nerespectand regulile de distantare sociala si nepurtand masca de protectie.Candidata din partea partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile din 6 decembrie, avocata Diana Sosoaca a facut circ la venirea ministrului Nelu Tataru , la Spitalul din Letcani."De ce internati oameni asimptomtici? Cati oameni sunt internati in acest spital, domnule Tataru? Suntem parte din poporul roman si asteptam sa ne raspunda! Mor oamenii cu zile in spitale ! Domnule Tataru, iti e frica sa vorbesti cu poporul roman? Rusine, domnule Tataru, ca esti platit din bani publici!De ce nu va puneti costumele sa va apere de COVID? Deci nu e asa de periculos covidul daca intrati fara costumele speciale? Unde va sunt tunelurile dezinfectante cu care ati omorat copiii din Romania, nenorocitilor, criminalilor?! Mizeriilor ce sunteti, ati omorat un popor intreg!", sunt doar cateva dintre replicile pe care avocata Sosoaca i le-a aruncat ministrului.Diana Sosoaca s-a aratat revoltata de decizia Comitetului pentru Situatii de Urgenta de a inchide pietele."Nu trebuie sa permiteti sa vi se inchida hala pentru ca romanul e prea obedient. E dreptul vostru sa munciti, in conditiile in care hypermarketurile nu se inchid, sunteti tot magazine si voi.", a indemnat candidata AUR.Avocata a amenintat ca va ataca in instanta hotararile Cabinetului Orban care ar intra in vigoare de luni."Am vorbit cu avocatii mei si vom da in judecata aceste masuri. Pai, ce facem? Imbogatim hypermarketurile si romanii nostri saracesc?", a declarat Diana Iovanovici-Sosoaca.Aceasta a intrat in conflict si cu politia locala, dupa ce i s-a atras atentia ca nu poarta masca."Nu aveti nicio baza legala pentru nimic. Nu exista nicio cercetare stiintifica care sa va ateste ca masca aia va protejeaza. Am 22 de cercetari stiintifice de la Oxford si Harvard care spun ca nu foloseste la nimic masca", a explicat avocata.