Curtea Constitutionala discuta sesizarile Avocatului Poporului cu privire la starea de alerta si carantina. Termenele celor doua dosare erau programate initial in iulie

Primul punct al ordinii de zi a sedintei care incepe la ora 9.00 este "Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) si (4), art. 65 lit. s), s), art. 66 lit. a), b) si c) si art. 67 alin. (2) lit. b) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19".Sesizarea a fost depusa in 3 iunie de catre Avocatul Poporului.Institutia a transmis atunci ca "dispozitiile mentionate sunt neconstitutionale, intrucat, prin aprobarea de catre Parlament a unei hotarari a Guvernului de instituire a starii de alerta, se aduce atingere principiului separatiei puterilor in stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constitutie, deoarece o asemenea interventie a puterii legiuitoare in activitatea puterii executive nu are o consacrare constitutionala"."De asemenea, critica de neconstitutionalitate se refera si la nesocotirea dispozitiilor constitutionale ce reglementeaza raporturile Parlamentului cu Guvernul. Avocatul Poporului considera ca prin introducerea unei noi forme de control parlamentar asupra actelor Guvernului, Parlamentul a convertit natura juridica traditionala de act administrativ normativ a hotararii de Guvern intr-un document politic ce vizeaza exclusiv raportul constitutional dintre Parlament si Guvern", a mai transmis Avocatul Poporului.Initial, termenul de judecata a fost stabilit pentru 9 iulie.De asemenea, Curtea Constitutionala dezbate "exceptia de neconstitutionalitate a disp. art.25 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art.8 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei".Sesizarea a fost depusa in 27 mai de catre Avocatul Poporului."Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile mentionate sunt neconstitutionale, in masura in care permit dispunerea unor masuri de restrangere a exercitiului libertatii individuale, prin acte administrative (ordine) emise de organe administrative (Ministrul Sanatatii)", a anuntat atunci institutia.Termenul initial a fost stabilit pentru 14 iulie, fiind devansat.