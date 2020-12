Doua asociatii ale magistratilor solicita CSM sa ia atitudine fata de protestul avocatilor: "Nu este acceptabil sa se manifeste in mod virulent atacuri coordonate asupra judecatorilor"

"Intr-un stat de drept este recunoscut dreptul fiecarei persoane de a se exprima liber si a expune un punct de vedere stiintific fata de modul in care se realizeaza activitatea de judecata, insa nu este acceptabil ca in spatiul public sa se manifeste in mod virulent atacuri coordonate asupra judecatorilor care au pronuntat o hotarare judecatoreasca. Mai mult, protestele unor avocati din incinta instantelor pot fi interpretate ca fiind o modalitate de a pune presiune asupra judecatorilor, putand fi afectat direct actul de justitie , o atare conduita nefiind compatibila cu cerintele statului de drept", sustin reprezentantii celor doua Asociatii.Acestia afirma ca, potrivit par. 25 din Avizul nr. 16 (2013) privind relatiile dintre judecatori si avocati, adoptat de Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni (CCJE), "respectul fata de colegii de breasla si respectul pentru statul de drept, precum si contributia pentru o buna administrare a justitiei - respectiv principiile (h) si (i) din Carta principiilor esentiale ale avocatului european a CCBE (Consiliul Barourilor si al Societatilor de Drept din Europa) - impun abtinerea de la critici abuzive fata de colegi, fata de judecatori luati individual si fata de procedurile judiciare si hotararile judecatoresti"."In aceste coordonate, pasivitatea Consiliului Superior al Magistraturii, care este garantul independentei justitiei, cu privire la atacurile din presa si la protestele unor avocati fata de o hotarare judecatoreasca definitiva, derulate in incinta unor instante, chiar langa salile de judecata, naste serioase indoieli in societate in ceea ce priveste functionarea justitiei si independenta sa", mai precizaza asociatiile mentionate.