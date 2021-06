Imagini dramatice cu avocata din Iasi care a murit dupa ce a cazut de la etajul 6. S-a certat violent cu iubitul inaintea tragediei VIDEO

Sebastian Felecanu a ajuns la bloc odata cu iubita sa cu masina pe care o foloseau. Cand a coborat din masina, Felecanu parea destul de debusolat. Nu se stie daca acesta era in starea respectiva din cauza consumului de alcool sau daca se simtea rau din alte cauze.Cei doi au ajuns acasa in jurul orei 4.00, la blocul din cartierul Targu Cucului si se aflau intr-un autoturism pe care il foloseau frecvent. Monica se afla la volan, iar Sebastian Felecanu pe locul din dreapta. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observa ca intre cei doi iubiti exista un conflict . Felecanu coboara din dreapta si pare destul de debusolat.Cert este ca Monica a plecat prima spre usa de intrare in bloc. A deschis-o, iar din urma a fost ajunsa de iubitul ei, Sebastian Felecanu. Cand acesta ajunge langa ea, Monica izbeste usa si pare ca-l loveste.Dupa ce au intrat in scara blocului, camera de supraveghere nu mai inregistreaza alte scene. Trebuie precizat faptul ca vecinii celor doi iubiti au declarat ca in seara producerii tragediei au auzit scandal . Mai mult decat atat, un vecin a aratat ca, la un moment dat, in jurul orei 4.00, s-a auzit un sunet ascutit ce semana cu cel produs de spargerea unui geam.Este clar ca intre cei doi iubiti au existat discutii aprinse si este foarte posibil sa fi existat chiar si scene de violenta , avand in vedere ceea ce s-a intamplat la intrarea in scara blocului.Vecinii au precizat ca au mai auzit scandal, iar o femeie a spus ca s-a auzit din apartamentul lui Sebastian Felecanu un strigat disperat.Ea a strigat: "Nu fa asta, nu fa asta!"In discutia purtata cu reporterii BZI , femeia a precizat ca a auzit tipete de la etaj.Anchetatorii, impreuna cu specialistii de la Institutul de Medicina Legala (IML), au ajuns la concluzia ca tanara avocata era insarcinata si nu a consumat bauturi alcoolice si nici alte substante inainte de tragedie.Pana acum nu a fost exclusa varianta unei sinucideri si nici cea a unei crime.