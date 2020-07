Pacienti bolnavi psihic, folositi drept "cobai" pentru testarea unor medicamente, la spitalul din Vulcan. Avocatul Poporului sesizeaza Parchetul General si Ministerul Sanatatii

"Nu erau autorizati pentru a face studii"

Sesizare la Ministerul Sanatatii

Ancheta penala

Pacientii ar fi fost folositi drept "cobai", fara consimtamant, pentru studii de testare a unor medicamente.Avocatul Poporului a descoperit informatii ingrijoratoare in urma demersurilor scrise si a anchetelor referitoare la efectuarea studiilor clinice pe pacienti vulnerabili, anunta un comunicat al institutiei. Asta dupa ce cotidianul Adevarul a publicat in data de 7 octombrie 2019, un articol care prezinta faptul ca studiile de testare a medicamentelor se realizeaza pe pacienti in conditiile unei legislatii care nu protejeaza categoriile vulnerabile, mai ales copiii.Ca urmare a aspectelor din presa, in data de 15 octombrie 2019, reprezentantii institutiei Avocatul Poporului au efectuat o ancheta la Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov (SCPN Brasov), respectiv la Ministerul Sanatatii, in data de 16 octombrie 2019."Din coroborarea informatiilor obtinute in cadrul ambelor anchete efectuate, a rezultat necesitatea obtinerii unor date suplimentare de la SCPN Brasov, in scopul efectuarii de catre Ministerul Sanatatii si ANMDMR a unor actiuni de control care sa vizeze verificarea conditiilor in care studiile clinice au fost efectuate pe pacientii cronici internati la Sectia Vulcan a aceluiasi spital.In urma solicitarii unor informatii suplimentare cu privire la testele clinice in cauza, SCPN Brasov a comunicat institutiei Avocatul Poporului mai multe documente si informatii privind studiile clinice efectuate in perioada 2001-2015, fiind constituita si o comisie interna la nivelul spitalului, pentru a investiga aspectele desfasurate in acea perioada de timp. Cu toate acestea, documentele medicale ale pacientilor implicati in studii nu se mai regasesc in arhiva spitalului," arata Avocatul Poporului.Institutia Avocatul Poporului, a continuat demersurile la Ministerul Sanatatii, ANMDMR si Comisia Nationala de Bioetica a Academiei de Stiinte Medicale, in urma raspunsurilor acestor institutii rezultand din nou lipsa documentelor medicale. In urma demersurilor efectuate, a rezultat ca Sectia Vulcan a SCPN Brasov nu a fost niciodata autorizata in scopul efectuarii studiilor clinice, insa, in fapt acestea au avut loc, potrivit declaratiilor personalului medical din aceasta sectie.Potrivit sursei citate, Avocatul Poporului a continuat demersurile, semnaland procurorului general, urmatoarele aspecte:- Au fost efectuate teste clinice pe pacienti cronici ai Sectiei Vulcan SCPN Brasov, contrar faptului ca aceasta nu a fost niciodata autorizata pentru aceste studii;- Nu se regasesc documentele studiilor (inclusiv a formularelor de consimtamant si a documentelor sursa) de pe Sectia Vulcan din arhiva SCPN Brasov (cu exceptia unei foi de observatie a unei singure paciente, care nu are cuprinse mentiuni despre consimtamantul informat).De asemenea, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 105/2020, prin care a solicitat presedintelui ANMDMR: colaborarea in mod constant cu celelalte autoritati competente in domeniul studiilor clinice efectuate pe persoane vulnerabile, in special cu Comisia Nationala de Bioetica a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale si dispunerea si efectuarea unor controale asupra studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman care se desfasoara pe categoriile de persoane vulnerabile, in conformitate cu ghidul privind buna practica in studiul clinic, precum si a locului de desfasurare a acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Nu in ultimul rand, institutia Avocatul Poporului a adus la cunostinta ministrului sanatatii rezultatele constatate in urma rezultatelor demersurilor efectuate.In ceea ce priveste Recomandarea nr. 105/2020, ANMDMR ne-a comunicat urmatoarele:- Medicamentele testate nu pot fi administrate acestor persoane decat daca exista motive sa se creada ca rezultatul va fi un beneficiu direct pentru pacient mai mare decat riscurile posibile;- Directia Studii Clinice din cadrul ANMDMR va mentine si pe viitor colaborarea cu Comisia Nationala de Bioetica pentru Studiul Medicamentelor si a Dispozitivelor Medicale din cadrul Academiei de Stiinte Medicale, conform atributiilor stabilite de lege in contextul evaluarii documentatiei depuse de sponsori pentru sustinerea cererilor de autorizare a studiilor clinice si amendamentelor acestora;- In legislatia nationala de punere in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 536/2014, se va avea in vedere reglementarea masurilor necesare pentru asigurarea protectiei persoanelor vulnerabile.De asemenea, in urma informatiilor care au fost comunicate de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, se constata faptul ca medicii care au coordonat studii clinice la Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov nu au format obiectul unei cercetari penale, insa au fost efectuate mai multe perchezitii domiciliare si au fost analizate documentele medicale ale studiilor clinice efectuate la Sectia Vulcan a aceluiasi spital.Aceste documente nu se mai regasesc in arhiva autoritatilor anterior mentionate, desi au fost predate in urma investigatiilor desfasurate de catre Parchetul ICCJ.