Recomandarea Avocatului Poporului privind accesul in salile de examen al elevilor care au temperatura de peste 37,3 grade Celsius

"Apreciem ca interzicerea accesului elevilor care depasesc nivelul temperaturii corporale permise are ca efect incalcarea dreptului la educatie, in conditii egale, al elevilor care ar urma sa fie exclusi de la examenele de Evaluare nationala si Bacalaureat, afectand astfel rezultatele acestora pentru accesul la studiile liceale sau universitare", se explica in recomandarea postata, vineri, pe site-ul institutiei.Avocatul Poporului recomanda Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Sanatatii sa identifice si sa dispuna, in regim de urgenta, toate masurile care se impun in vederea asigurarii dreptului la educatie in conditii de egalitate, in contextul prevenirii raspandirii SARS-CoV-2.Institutia aminteste ca, prin Ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii 4259/15 mai pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, nu era permis accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,3 grade Celsius in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea MEC.Ordinul a fost abrogat printr-un al ordin comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii - 4267/18 mai, dar cu mentinerea dispozitiilor referitoare la accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,3 grade Celsius, acestea ramanand in vigoare, neschimbate in forma revizuita, mentioneaza Avocatul Poporului.Institutia precizeaza ca, in acest context, a solicitat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) formularea unui punct de vedere de specialitate referitor la conditiile in care urmeaza sa se desfasoare examenele de Evaluare nationala si de Bacalaureat, avand in vedere faptul ca acestea au loc in perioada iunie - iulie, cand se ating temperaturi ridicate, aspect care poate conduce la cresterea temperaturii corporale. De asemenea, pot exista si alte patologii care pot genera cresterea temperaturii corporale, peste limita stabilita prin ordinul ministrilor Educatiei si Sanatatii, explica Avocatul Poporului.Potrivit sursei citate, CNCD a analizat o posibila fapta de discriminare indirecta, deoarece conditia de participare la examene este una neutra, temperatura corporala fiind masurata tuturor participantilor.In opinia CNCD, conditia aparent neutra dezavantajeaza participantii a caror temperatura corporala depaseste limita impusa prin ordin, iar masura excluderii de la examene se realizeaza pe baza unei prezumtii simple, aceea ca toti participantii care ating o anumita temperatura corporala sunt suspecti de a fi purtatori de SARS-CoV-2. Aceasta prezumtie simpla are ca efect o discriminare prin asociere, participantul la examen masurat cu o temperatura corporala peste limita fiind tratat ca si cand ar fi purtator de SARS-CoV-2, desi nu exista o confirmare medicala in acest sens, mentioneaza Avocatul Poporului."Rezulta asadar ca tratamentul diferentiat are loc pe criteriul unei boli cronice neconfirmate. Concluzionand, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a constatat ca fapta sesizata de institutia Avocatul Poporului reprezinta discriminare indirecta, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata", subliniaza Avocatul Poporului.Institutia recomanda permiterea accesului candidatilor la examenele nationale in conditii de egalitate."Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii vor elimina prevederile discriminatorii din actul normativ criticat si vor permite accesul candidatilor, in conditii de egalitate, la examenele in sesiunile regulate din calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2019-2020 si din calendarul examenului de bacalaureat national - 2020. (...) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii vor informa Avocatul Poporului cu privire la insusirea recomandarii si realizarea masurilor dispuse", se mai arata in recomandarea Avocatului Poporului.