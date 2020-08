STENOGRAME Cum si-a santajat o avocata chiriasa care i-a zgariat canapeaua: "O sa vorbesc cu domnul Sile. Si un domn Nutu. Poate iti spune ceva"

Daniela Dejmaru, avocat in Baroul Bucuresti, a fost condamnata in 20 august, de Curtea de Apel Bucuresti, la doi ani si sase luni cu suspendare pentru santaj in baza unui acord de recunoastere a vinovatiei incheiat cu procurorul.Avocata a ajuns sa fie cercetata pentru santaj dupa ce, in cursul lunii iunie 2020, i-a cerut fostei chiriase sa-i plateasca 3.860 de lei, amenintand-o cu Nutu si Sile Camataru. Mai exact, dupa eliberarea apartamentului de catre chiriasa, avocata a observat ca o saltea si o canapea au fost stricate. Avocata i-a cerut chiriasei 3.860 de lei, contravaloarea reparatiilor.Ca sa o convinga pe fosta sa chiriasa sa ii dea banii, avocata a amenintat cu "domnul Sile" si cu "domnul Nutu"., i-a transmis avocata fostei chiriase, printr-un mesaj vocal trimis pe Whatsapp.In urma plangerii depuse de victima, procurorii au interceptat o discutie dintre victima si avocata, discutie din care a reiesit "mai presus de orice dubiu rezonabil existenta faptei pentru care s-a pus in miscare actiunea penala, precum si vinovatia inculpatei".B.A.M.: Nu sunt schimbata (neinteligibil). In fine... haideti sa va spun. Ca m-a, m-ati pus intr-o situatie care m-a, m-a agitat foarte tare. Sa stiti ca eu am facut rost de bani. Ideea e ca sa stiti ca si mie imi pareti foarte schimbata. Nu vi-i dau pentru ca aveti dreptate in legatura cu canapelele, ci pentru ca pur si simplu nu mi se pare normal sa ma amenintati cu Sile si Nutu Camataru si mai departe. Chiar... Chiar... Adica, vi-i dau de frica. Si sa ma lasati in pace.Daniela Dejmaru: Asta este, deci rugamintea mea este... Deci eu nu te-am amenintat, dar nici sa ma iei cum l-ai luat pe sotul meu la misto. Imi pare foarte rau.B.A.M.:: Doamna, m-ati amenintat cu Sile si cu NutuDaniela Dejmaru: Eu am avut incredere in tine, ti-am lasat casa asa cum ti-am lasat-o, da. Nu am trecut pe la tine.... Lucrurile alea se intampla de mult timp cu pisica. Deci pisica mi-a distrus canapeaua, mi-a distrus salteaua....B.A.M.:: Vreau sa va spun asa: vreau sa va dau banii.Daniela Dejmaru: Cum asa ceva.B.A.M.: Si sa termin cu asta, ca mie imi este frica. Va rog frumos (neinteligibil) sa va dau banii. Faceti in asa fel...Daniela Dejmaru:B.A.M.::Daniela Dejmaru:B.A.M.: Pur si simplu.Daniela Dejmaru: Da, da, da. Bine, ok. Nu ca ai o constiinta, nu ca ai constiinta.B.A.M.: Deci va rog... adica va rog frumos, adica... nu vreau sa continuati cu chestia asta!Daniela Dejmaru: Nu ca ai aa...o constiinta si Bucurestiul e mic, stii? Nu ca ai o constiinta. Atata tot iti spun. Nu ca ai o constiinta.B.A.M.: Dumneavoastra nu aveti o constiinta ca ma amenintati in halul asta. Adica .....Daniela Dejmaru: M-ai prostit, ai vrut sa ma iei... ai vrut sa ma faci... ai vrut sa ma prostesti! Si prosteala cu mine nu tine! sa fie clar!B.A.M.:In niciun caz. Mi-ati oprit si banii. Bine. Eu sunt, credeti-ma intr-un stres maxim. Daca, adica daca eu vreau sa va dau banii...Daniela Dejmaru: De ce sa fii ma intr-un stres maxim? Sa fii intr-un stres maxim ca ai stricat niste bunuri ale unor oameni?B.A.M.: Vorbiti cu Nutu si cu Sile sa ma lase in pace?Daniela Dejmaru: Da, Huh! Bine, hai, hai sa o rezolvam.B.A.M.:Daniela Dejmaru:Pusa in fata probelor, Daniela Dejmaru a recunoscut acuzatiile aratand ca regreta fapta si a fost de acord sa primeasca o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare.", se arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti prin care acordul de recunoastere a vinovatiei a fost confirmat.