SUA: A cincea executie federala in doua luni. Un barbat care a abandonat cadavrul unei copile in statul vecin a fost injectat letal

Nelson a fost declarat mort la la ora locala 16.32 (23.30, ora Romaniei) in camera de executie a Departamentului Justitiei de la Terre Haute, in Indiana, dupa ce i s-a administrat o doza mortala de pentobarbital, folosit in general la anestezie, in pofida unei hotarari a justitiei potrivit careia injectiile letale incalca legea americana, scrie Reuters.El a fost condamnat in 2003 la pedeapsa capitala dupa ce a rapit o feta in varsta de zece ani care se plimba pe role in fata casei, in statul Kansas.El a violat-o si apoi a strangulat-o, dupa care a abandonat cadavrul in statul vecin Missouri.In Statele Unite, crimele sunt judecate in general de tribunale de la nivelul statelor, insa justitia federala se ocupa de cazuri grave sau, ca in cazul de fata, implicand mai multe jurisdictii.Justitia federala condamna rar la pedeapsa cu moartea si executa si mai rar condamnatii.Din 1988 in 2003, trei condamnati au fost executati la nivel federal, iar dupa aceea niciunul, timp de 17 ani.Insa Guvernul lui Donald Trump , un sustinator infocat al pedepsei cu moartea, care spera sa obtina al doilea mandat la 3 noiembrie printr-un discurs al fermitatii, a hotarat in urma cu un an sa reiaexecutiile federale.In urma unor intorsaturi juridice, el a reusit, iar din iulie executia lui Keith Nelson este a cincea, dupa executia, miercuri, a unui amerindian, Lezmond Mitchell, condamnat tot de crima , in pofida opozitiei natiunii navajo.Administratia Trump se poate lauda, astfel, ca a executat in doua luni mai multi condamnati decat administratiile americane din ultimii 57 de ani.Pedeapsa cu moartea se afla in declin in Statele Unite, unde doar o mana de state - din Sud - mai recurg la ea. In 2019 au avut loc in total 22 de executii, iar de la inceputul anului au fost executati 12 condamnati.Potrivit unor sondaje, sustinerea pedepsei cu moartea a scazut in randul populatiei americane, insa ramane puternica in randul alegatorilor republicani.