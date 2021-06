45 de elevi au fost eliminati de la examenul de Bacalaureat dupa ce au incercat sa copieze

Astfel, au sustinut lucrari scrise la una dintre cele doua discipline ale probei (Matematica si Istorie) 120.070 de candidati (96%) din totalul celor 125.349 de candidati care s-au inscris. Nu s-au prezentat 5.234 de candidati. "Pentru frauda sau tentativa de frauda" au fost eliminati 45 de candidati si nu vor mai avea dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului.Urmatoarea proba (proba la alegere a profilului si a specializarii) va avea loc miercuri, in timp ce ultima proba din aceasta sesiune (limba si literatura materna) este programata joi, 1 iulie.Primele rezultate vor fi afisate in data de 5 iulie, pana la ora 12,00.Contestatiile pot fi depuse/transmise in aceeasi zi, in intervalul orar 12,00 - 18,00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situatie, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie.In conformitate cu prevederile art. 5 si ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD/GDPR), rezultatele vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui candidatului.