Bacalaureat 2021: rezultatele primei sesiuni vor fi publicate astazi

Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat sunt asteptate, vineri, dupa ce au fost solutionate cele aproape 56.000 de contestatii depuse de catre elevii nemultumiti.Rata cumulata de promovare, inainte de contestatii, a fost de 67,8%, in crestere cu aproape 5% fata de aceeasi etapa de afisare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut - 62,9%).Pentru promotia curenta, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeasi etapa din sesiunea iunie-iulie 2020 - 71,4%), iar pentru promotiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020 - 25%).Au promovat 86.120 de candidati, dintr-un total de 126.999 de candidati prezenti (110.358 candidati prezenti provin din promotia curenta, respectiv 16.641 candidati prezenti din promotiile anterioare).In 19 iulie va incepe inscrierea candidatilor pentru sesiunea august-septembrie a bacalaureatului, iar probele srise vor incepe in 16 august.Rezultatele finale ale sesiunii de toamna vor fi afisate in 3 septembrie.