Cum ne păzim copiii de ”Balena Albastră”. Psiholog: ”Foarte mulți s-au sinucis după ce au intrat în astfel de grupuri oculte”

”Copiii își găsesc un refugiu în lumea virtuală. Telefonul a ajuns un drog”

Cum îi protejăm pe copii de jocurile sinucigașe

Ce este jocul Balena Albastră și ce sarcini li se cer jucătorilor

Ce a mărturisit anchetatorilor inventatorul jocului

Însă, specialiștii spun că acest fenomen nu a fost eradicat și că apar mereu astfel de ”lideri” care își alimentează plăcerile din durerea copiilor.”Sunt tot felul de persoane care vor să le facă rău copiilor. Și foarte mulți sunt atrași de astfel de ciudățenii și ajunge să nu-și mai recunoască familia, autoritatea părinților este zero. Ei ascultă de un așa-zis lider spiritual. Copiii sunt foarte ușor de manipulat. Foarte mulți s-au sinucis după ce au intrat în astfel de grupuri să le spunem ”oculte”. Problema este că acești copii nu sunt protejați. Noi acționăm atunci când nu se mai poate face nimic. Ce poți să mai salvezi atunci?”, a explicat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.Expertul a spus că părinții și școala ar trebui să își îndrepte mai mult atenția spre copii pentru a putea identifica din vreme problema.”Părinții, dacă văd că acel copil, acel adolescent, că este apatic, închis în el, trebuie să ia măsuri atunci, imediat, nu după ce s-a cronicizat problema. Există psihologi în școli. Fiecare școală ar trebui să aibă, iar acesta ar trebui să vadă când un copil are probleme, să stea de vorbă cu el, să meargă la familie să vadă dacă există acolo o problemă. Copiii își găsesc un refugiu în lumea aceasta virtuală. Unui adolescent, dacă îi iei telefonul, ”l-ai terminat”. A ajuns ca un drog.Dar nu pot să se păzească singuri. Copiii, dacă sunt jigniți pe rețelele de socializare, aceasta este o dramă pentru ei”, a mai precizat psihologul.Psihologul criminalist a mai spus că ”Balena Albastră” este un exemplu dar sunt mai multe astfel de jocuri sau grupuri care au apărut în ultimul timp, iar copiii ajung să le facă pe placul acelor ”lideri”. Cine sunt aceștia? ”Dacă ajungem la respectivul care a inițiat această nebunie, ce găsim acolo? Un om cu probleme psihice, poate un pedofil , iar omul acela trebuie monitorizat. Trebuie dovedit că face acest lucru, apoi diagnosticat, tratat, pentru ca altă dată să nu mai recidiveze. Este greu de ajuns la ei, însă nu imposibil”, a precizat colonelul Chesnoiu.Expertul criminalist a mai spus că este extrem de important ca atât cei mici cât și adolescenții trebuie să fie încurajați să își găsească un hobby, să practice un sport sau să se canalizeze pe o materie care îi place.”Copiii care sunt îndrumați să facă un sport, să se canalizeze pe o anumită materie la școală să meargă la concursuri, sunt salvați. Ei nu mai au timp să caute pe internet astfel de jocuri periculoase. Noi trebuie să educăm copiii în așa fel încât timpul lor să nu fie pierdut aiurea. Iar când vin la noi cu întrebări, să le explicăm pe înțelesul lor. Altfel se pot prinde în jocuri din acestea cum este ”Balena Albastră”, unde li se dau tot felul încercări și situații de rezolvat și ajung, la final, să facă gestul suprem”, a mai arătat criminalistul.Psihologul Liviu Chesnoiu este de părere că trebuie să existe un control asupra părinților asupra device-urilor. ”Copiii din ziua de azi sunt foarte inteligenți și știu cum să treacă de acest control parental pe internet, însă putem găsi metode pentru a limita astfel de situații”.Jocul implică adolescenți ușor de manipulat care să îndeplinească anumite sarcini de-a lungul a 50 de zile. Sarcinile vizează crearea unor situații traumatizante psihologic care îi împing până la urmă la sinucidere pe jucători, considerând acest sacrificiu ca o evadare.Jucătorilor li se cere să își facă tăieturi pe brațe, să asculte melodii triste la ceas târziu în noapte, să mimeze moartea, să își țină respirația cu mâinile pe piept sau chiar să se uite la filme horror.Psihologii spun că trezitul la ore târzii și activitățile propuse de joc afectează psihicul adolescenților.Sarcinile trebuie urmate întocmai. Fiecare jucător are un administrator personal care se asigură că primesc poze de la utilizatorii care pretind că și-au îndeplini sarcinile. Astfel, dovezile sunt importante.Dacă cineva intrat în joc nu îndeplinește o sarcină, atunci administratorii jocului „Balena albastră” trec la presiuni și la amenințări ce uneori vizează nu doar jucătorul, ci și familia sau prietenii tinerilor. De teamă ca familia să nu pățească ceva rău, jucătorii merg mai departe.(foto: Daily Mail)Accesezi site-ul și administratorii îți află toate datele de contact, pe care apoi le folosesc pentru a te hărțui să continui jocul.În foarte multe cazuri, în urma celor care s-au sinucis au fost descoperite desene cu balene albastre și liste cu sarcini și lucuri pe care trebuiau să le facă înainte să moară.Tânărul de 21 de ani, din Rusia, care a inventat jocul “Balenă Albastră”, și-a mărturisit faptele din închisoare.Philipp Budeikin, aflat în arest, este acuzat de instigare la sinucidere a peste 16 adolescente. Acesta consideră că victimele erau “reziduuri umane” și a spus poliției că începuse un proces de “curățare a societății”.“Există oameni și resturi biologice, care nu reprezintă nicio valoare pentru societate. Eu făceam curat printre noi,” a spus Budeikin, conform Daily Mail Îngrijorător este faptul că, deși Budeikin a fost reținut, jocul continuă să se răspândească. În România, mai mulți tineri au murit după ce ar fi jucat acest joc.