Ancheta a politistilor dupa aparitia unor imagini cu un adolescent lovit si amenintat de doua fete, in Ilfov. Una dintre agresoare are 11 ani

"La data de 20 noiembrie in jurul orei 16:30, politistii orasului Magurele s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare si lovirea sau alte violente, urmarirea penala fiind supravegheata de catre procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu", a transmis Politia Ilfov, dupa ce pe o retea de socializare au aparut imagini din care reiese ca un minor este lovit si amenintat de alte doua persoane.In imagini se vede cum un adolescent este lovit cu pumnii si picioarele de doua fete, una dintre ele obligandu-l sa se puna in genunchi in fata ei."In urma activitatilor desfasurate pana la acest moment, politistii orasului Magurele au identificat persoana vatamata, in cauza fiind vorba despre un minor de 13 ani, precum si o persoana de sex feminin, minora, in varsta de 11 ani, banuita de savarsirea faptelor sesizate. In continuare, Politistii orasului Magurele desfasoara activitati specifice pentru identificarea tuturor persoanelor implicate si stabilirea cu exactitate a tuturor conditiilor si imprejurarilor in care s-au desfasurat actele de violenta , pentru luarea masurilor legale, care se impun", a mentionat IPJ Ilfov.