Asociatia "Impreuna pentru A8": Orice intarziere a proiectului autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures reprezinta o bataie de joc la adresa locuitorilor din Moldova

Vicepresedintele Asociatiei "Impreuna pentru A8", Catalin Urtoi, a scris, duminica, pe Facebook , ca in 2021 vor fi monitorizate proiectele de infrastructura in regiunea Moldovei, inclusiv cel privind autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures."Vom fi foarte atenti la activitatea celor de care depinde implementarea proiectelor de infrastructura in regiunea Moldovei. Asociatia noastra nu va face niciun compromis politic in legatura cu A8. Mai important este sa trecem Carpatii spre Vest pana in 2030, decat interesele de grup, de partid, sau personale", a afirmst Catalin Urtoi, vicepresedinte "Impreuna pentru A8".El a adaugat ca orice intarziere a acestui proiect reprezinta "o bataie de joc" la adresa celor peste patru milioane de locuitori care traiesc si muncesc in regiunea Moldovei."Autostrada Unirii este un proiect strategic de tara, un proiect care va dezvolta regiunea Moldovei si care va duce la cresterea economiei nationale", au afirmat reprezentantii Asociatiei "Impreuna Pentru A8".