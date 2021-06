Cum sa ramanem calmi cand suntem atacati in trafic. Recomandarile pilotului Titi Aur

Campionul national la raliuri Titi Aur spune ca prima regula, atunci cand suntem atacati in trafic, este sa nu provocam, potrivit mediafax.ro "In cazul in care un alt participant la trafic (pieton, biciclist, sofer) te agreseaza, nu trebuie sa il bagi in seama sau sa il provoci. Persoana poate fi bauta, drogata sau cu probleme de sanatate. Nu trebuie sa intri in concurenta cu astfel de persoane, ci sa le ignori, sa te indepartezi de ele. Daca esti la volan, mai bine acordam prioritate desi ele nu au, decat sa intram intr-un conflict ", spune Titi Aur, potrivit sursei citate.Expertul in conducere defensiva spune ca trebuie sa sunam imediat la 112. Sindicatul Europol a postat, zilele trecute, pe pagina de Facebook o filmare in care se vede cum un barbat este batut cu o crosa de golf. In scenele violente este implicata si o femeie care aplica la randul ei lovituri. Doi tineri cu BMW au blocat o masina marca Dacia Logan si au lovit-o cu picioarele si o crosa de golf, fara ca victima aflata la volan sa reactioneze.