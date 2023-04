Bataie intr-un bar din Murfatlar, dupa o urmarire in trafic - cinci persoane ranite

Sapte barbati au intrat intr-un bar din localitatea constanteana Murfatlar si au luat la bataie niste clienti ai localului. In urma scandalului, cinci persoane au fost ranite si au ajuns la spital.

Scandalul a inceput in trafic, dupa o sicanare dintre doi soferi, transmite Digi24. Un barbat, care conducea pe drumul dintre Valul lui Traian si Constanta, a fost deranjat de faptul ca un alt conducator auto l-a depasit.

El l-a urmarit pe cel care i-a luat-o inainte pana in Murfatlar, unde acesta a intrat intr-un bar. Barbatul nervos si-a chemat cativa prieteni in ajutor, intrand in local dupa soferul care indraznise sa il depaseasca.

Bataie generala intr-o sala de jocuri din Buzau - 6 raniti

Acolo au avut loc mai multe altercatii, cei sapte atacatori incepand sa ii loveasca la intamplare pe clienti. O persoana aflata in bar a sunat la numarul de urgenta 112, iar un echipaj SMURD si doua ambulante au sosit la locul incidentului.

"Din primele cercetari, rezulta ca un grup constituit din aproximativ sapte persoane care nu erau din Murfatlar, fara un motiv intemeiat, au intrat si i-au lovit la intamplare pe consumatorii care erau in bar", a afirmat Adrian Roponan, adjunctul Inspectoratului Judetean de Politie Constanta.