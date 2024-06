Bataie si impuscaturi pe marginea liniei ferate Midia-Navodari

Doi tineri au ajuns noaptea trecuta la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta, cu plagi impuscate, in urma unui conflict cu agentii unei firme care se ocupa de paza tronsonului de cale ferata Poarta Alba-Midia Navodari.

Agentii pazeau o garnitura de tren care transporta combustibil. Bataia cu tinerii suspecti a inceput pe langa tren, a continuat cu o urmarire cu masini si s-a incheiat cu o incaierare generala in satul atacatorilor, scrie Evenimentul Zilei.

Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Gelu Manolescu, a declarat pentru cotidianul citat ca incidentul a fost sesizat la ora 2,34 de o persoana care a anuntat ca in cantonul Culmea, langa Ovidiu, a avut loc un conflict spontan intre agentii de paza si mai multi localnici, soldat cu victime impuscate.

Politistii din orasul Ovidiu, ajunsi la fata locului au aflat ca, initial, conflictul s-a declansat intre doi agenti de paza si doi tineri care nu-si justificau prezenta in zona caii ferate pe care se transporta de obicei produse petroliere. Dupa ce au fost luati la intrebari, cei doi suspecti au fugit cu masina fiind urmariti de masina agentilor de paza.

In timpul urmaririi, oglinda masinii agentilor de paza a fost lovita de masina suspectilor. Cei doi urmariti au coborat in cantonul Culmea, in ajutorul lor venind mai multi localnici. Agentii de paza au chemat si ei intariri.

A urmat un scandal cu bate, pumni si picioare, si cu 4-5 focuri de arma trase de agentii de paza din pistolul cu proiectile de cauciuc. Doua victime au fost atinse de gloantele de cauciuc, una fiind ranita la ceafa, cealalata la barbie si un picior. Doar unul dintre raniti a ramas internat la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta.

Cazul a fost preluat de IPJ Constanta care a inceput o ancheta.

