Ce risca agresorii minori "din curtea scolii" care-si bat si umilesc colegii din teribilism: "Stati, filmez de-aicea cu efecte! Ce imi place! De cand voiam sa filmez o bataie!"

Daune morale de 25.000 de euro

"I-au rupt chilotii"

Iata cum motiveaza judecatorii

"Teribilism adolescentin"

In prima filmare, o minora de 13 ani este agresata de alte adolescente, au informat, duminica seara, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Gorj. In cealalta filmare, o minora de 12 ani din Targu Jiu este agresata de alte trei fete. Inregistrarile scandaloase s-au viralizat pe retelele de socializare si au starnit mii de reactii de dezaprobare. Un caz clasic de. Ce risca acesti minori acuzati ca au lovit alti copii de varsta lor?In cazul in care au implinit varsta de 14 ani, acestia pot raspunde penal pentru actiunile lor. Daca se dovedeste ca au savarsit faptele cu discernamant pot fi condamnati si obligati sa plateasca daune morale si materiale. Plata daunelor va fi suportata de parintii copilul agresor, in calitate de reprezentanti legali si parti responsabile civilmente. Pe rolul instantelor din Romania sunt mai multe astfel de cazuri care s-au soldat cu condamnari cu sentinte cu suspendare sau cu masuri educative neprivative de libertate.La sfarsitul anului 2018, Curtea de Apel Bucuresti a condamnat trei fete si un baiat, care aveau varste de pana in 18 ani, pentru agresarea unei fete de 15 ani. Imaginile in care acestia o bateau si o umileau pe fata s-au viralizat in 2016 pe retelele de socializare. In inregistrari se vede cum fetei ii sunt rupte hainele de pe ea si este lovita. La final, ea este amenintata sa nu zica nimanui despre corectia primita, altfel imaginile cu ea goala vor fi publicate pe internet. Totul se intampla in Sectorul 6 din Bucuresti.Minorii au fost gasiti vinovati pentru infractiunile de lovire sau alte violente, lipsire de libertate in mod ilegal, tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si sansaj, si au fost condamnati la pedepsele de internare intr-un centru educativ pe perioade intre 6 luni si 1 an si 4 luni. Ei si parintii lor au fost obligati sa plateasca daune morale de 25.000 de euro.Martorii unui alt incident au povestit judecatorilor: "Stiu ca inculpata M. i-a rupt chilotii persoanei vatamate intrucat am auzit-o pe aceasta ca radea spunand ca i-a rupt chilotii", "Stiu ca inculpatele M. si R. i-au rupt camasa si chilotii persoanei vatamate", "persoana vatamata nu a vrut sa se mai dezbrace si de chiloti. Inculpata M. a intervenit si i-a rupt chilotii ".Principala agresoare a recunoscut senin in instanta : "Motivul pentru care A. a fost fotografiata dezbracata a fost sa nu mearga la politie , iar daca va face acest lucru, toate am spus ca vom pune pozele pe Facebook ".Prietena fetei batute povesteste judecatorilor: ""."In speta, s-a constatat ca consecintele negative suportate de persoana vatamata pe plan fizic sunt destul de insemnate, aceasta suferind echimoze, excoriatii si hematoame faciale, iar, pe plan psihic, consecintele sunt mult mai grave, in conditiile in care pe internet au ajuns fotografii cu persoana vatamata dezbracata si videoclipuri in timp ce era agresata, scuipata, injurata, pusa sa stea in genunchi.De asemenea, faptul ca odata ajunse pe internet, filmarile si fotografiile au fost redistribuite masiv a fost considerat ca demonstrand lezarea grava a dreptului la imagine al persoanei vatamate, drept garantat de art. 73 Codul civil.S-a aratat ca persoana vatamata a avut si are nevoie, in continuare, de consiliere psihologica ca urmare a infractiunilor, ceea ce demonstreaza intensitatea crescuta cu care au fost percepute consecintele vatamarii de catre aceasta.Astfel, tinand cont de natura infractiunilor, de contributia efectiva a fiecarui participant, cat si de imprejurarile in care au fost comise, instanta a retinut ca acordarea sumei de 25.000 euro cu titlu de despagubiri morale este justificata si proportionala.De asemenea, s-a constatat ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale a parintilor pentru faptele copiilor lor minori, prevazute de art. 1382 C.civ., fiecare din cei patru inculpati fiind in ingrijirea parintilor sai. De aceea, fiecare parinte al fiecarui inculpat a fost obligat in solidar cu copilul sau la plata despagubirilor stabilite," concluzioneaza instanta.Curtea de Apel Bucuresti a subliniat faptul ca actiunile agresorilor trebuie privite in contextul in care fenomenul de tip bullying (hartuire/umilire/intimidare) a cunoscut o crestere semnificativa, in anul 2017 unul din trei copii fiind victima unei astfel de actiuni, potrivit unui studiu realizat de Asociatia Salvati Copiii. In egala masura, potrivit unui studiu realizat de Bitdefender in anul 2017, 80% dintre adolescenti au fost victima hartuirii prin internet.Totodata, judecatorii au remarcat atitudinea inculpatelor din momentul agresarii persoanei vatamate, atitudine situata dincolo de ceea ce ar putea fi calificat drept un teribilism adolescentin.Astfel, in timpul filmarii agresiunii persoanei vatamate, una dintre fete, care parea sa coordoneze agresiunea, in scopul de a surprinde unele cadre mai bune: "L-am prins pe asta! () Cadru bun, cadru bun, cadru bun! Stati, stati, stati, filmez de-aicea cu efecte!... Stati sa focalizez! Asa.... Aiurea. Filmez si nu dau si eu o data!... Ce imi place! De cand voiam sa filmez o bataie !""I-as da si eu una, dar mi-e mila", afirmatiile sale fiind insotite de hohote de ras. Potrivit judecatorilor, dorinta inculpatei de a "da si ea" a fost indeplinita, imaginile inregistrate surprinzand-o pe aceasta aplicandu-i lovituri persoanei vatamate in gang si tragand-o de par impreuna cu o alta amica, "cu un grad de violenta deosebit de ridicat."Curtea de Apel Bucuresti a motivat ca aplicarea unei masuri educative privative de libertate este justificata de gravitatea deosebita a infractiunilor savarsite, dar si de atitudinea inculpatelor in cursul procesului penal,