Cum au ramas satenii unei comune din Vaslui fara dispensar dupa ce doctorita si asistenta s-au luat la bataie

Asistenta acuza ca doctorita s-a repezit sa o bat

Oamenii din sat, impartiti intre cele doua tabere

Doctorita Valentina Maniu si asistenta Mihaela Ifteni de la dispensarul din localitate se afla de mai multe saptamani intr-un conflict ce a excaladat in ultimele zile. Medicul zice ca asistenta ar fi scos-o din fire, din cauza ca asistenta a facut incurcaturi in evidenta gravidelor din sat, ceea ce i-a adus necazuri in relatia cu Casa de Asigurari, insa, de partea cealalta, asistenta sustine ca doctorita Maniu s-a napustit asupra ei, dupa ce aceasta a pretins un salariu mai mare, care sa includa si garzile de la centrul de permanenta de la Oltenesti, scrie publicatia locala VremeaNoua.ro Oamenii din localitate sustin ca acum, din cauza acestui conflict, trebuie sa mearga pentru vizitele medicale in localitatile vecine."Intrebarea este: noi ne ducem la Dispensar, daca acolo doctorita si asistenta se bat si se injura mai rau ca betivii la crasma?! Cum sa mai ai incredere? Fetita mea este racita, am vrut in ziua aceea sa ma duc la Dispensar, dar cand am auzit panarama, ca vuia satul de scandalul lor, m-am suit in masina si m-am dus la un medic la Husi", spune Elena, o mama din Tatarani.Punctul culminant al scandalului dintre cele doua femei a fost pe 5 noiembrie, cand situatia a escaladat. "Am mictionat, cand s-a repezit la mine cu palma si m-a lovit cu piciorul", a scris asistenta in plangerea formulata catre ITM Vaslui, ajunsa pe internet si comentata de o multime de pacienti."Subsemnata Ifteni Mihaela, va aduc la cunostinta urmatoarele: sunt angajata ca asistent medical generalist, la C.M.I. dr. Maniu Valentina din satul Tatarani, judetul Vaslui, incepand cu data de 01 iunie 2020. In data de 05 noiembrie 2020 a aparut un conflict spontan intre mine si doamna doctor Maniu Valentina, pe fondul unor raportari neefectuate, dar care erau efectuate de catre mine, conflict in care am fost agresata fizic, psihic si verbal de doamna doctor . Totodata am fost agresata si de fiii dumneai. Mai exact, m-a acuzat, amenintat cu bataia (ca ii va chema pe fiii ei, ceea ce a si facut ulterior).In acel moment, tinand cont de faptul ca astfel de iesiri ale dumneaei au mai avut loc, am sunat pe sotul meu prin intermediul whatsapp, punandu-l de fata cu situatia creata. In acel moment, doamna s-a enervat peste masura si mi-a smuls telefonul din mana si a plecat catre locuinta dumneaei, de unde s-a intors impreuna cu fiii dumneai, continuand sa ma jigneasca (taratura, curva ordinara, etc), sa ma imbranceasca, lovindu-ma peste fata cu palma si sa dea in mine cu piciorul. M-am speriat foarte tare, fapt pentru care am mictionat.Am sunat la 112, am solicitat ajutorul organelor abilitate pentru a calma situatia, am dat o declaratie verbala si am plecat acasa. Doamna doctor, impreuna cu fiii ei, mi-au cerut sa imi dau demisia. Imi este teama sa mai merg in acel loc, adica la serviciu, drept pentru care v-am trimis aceasta sesizare, cu rugamintea de a cerceta cazul si a dispune masurile legale. Mentionez ca starea conflictuala dateaza din momentul in care am negociat salariul si ulterior fiind accentuata de faptul ca am cerut sa fiu platita corect pentru orele lucrate la centrul de permanenta Oltenesti, unde am executat garzi impreuna cu dumneaei", a scris in plangere, asistenta Mihaela Ifteni.Potrivit sursei citate oamenii din sat s-au impartit intre cele doua tabere, unii exprimandu-si sustinerea pentru doctorita, altii criticand modul de lucru al acesteia."Fereasca Dumnezeu de asa femei cu scoala, cu functie, care uite ce fac! Am iesit la magazin si vorbea toata lumea, ca doctorita si asistenta s-au batut ca chioarele. Nu stim de la ce s-au luat, dar sa fiti siguri ca doctorita noastra, aceasta doamna doctor este o persoana foarte nervoasa. Are vreo 60 de ani, cam asa... Dar ce vocabular are, ca nu se poate spune ce e la gura ei, cand se enerveaza pe pacienti. M-am dus cred ca acum vreo cateva saptamani, pe la ora 9,00, la cabinet. Ea insa nu vine la program, ca ajunge pe la 11,00. Cand a dat cu ochii de noi, ca eram doua femei cu un copil, a zis exact asa: "dar mai lasati-ma dracului in pace, ca va apuca boala pe toti odata". Eu am plecat frumos, m-am dus la Husi si am zis ca nu mai calc pe acolo. Ne dracuie, ne face prosti, in toate felurile. Acum, nu stiu de asistenta asta pe care a batut-o, dar a mai fost una inainte, doamna Corina, foarte de treaba. Daca o mai tin asa, cu scandaluri, cu vorbe urate, nu mai sta nimeni la Dispensarul lor. Se multa lumea la medicii de familie din alta parte", a povestit unul dintre sateni, potrivit sursei citate.Sunt insa si persoane care o indreptatesc pe doctorita. "Daca esti asistenta, asculti de medic. Nu te faci tu mai desteapta, ca nu e frumos. Un medic trebuie respectat, ca sunt foarte putini si mai ales cu experienta, care sa ajute oamenii".