Parlamentarii din Taiwan s-au luat la bataie si au aruncat cu mate de porc in Parlament

Presedintele Tsai Ing-wen a anuntat in august ca guvernul va permite, de la 1 ianuarie, importurile de carne de porc din SUA care contine ractopamina, un aditiv care este interzis in Uniunea Europeana si China, precum si carne de vita din SUA mai veche de 30 de luni.KMT s-a opus cu fermitate deciziei, facand apel la ingrijorarea publicului cu privire la siguranta alimentelor. In timp ce presedintele a inceput sa vorbeasca, parlamentarii KMT au aruncat galeti cu mate de porc, iar unii au schimbat pumni intre ei.Parlamentarii de la DPP au condamnat protestele, spunand intr-o declaratie ca aruncarea matelor de porc este o risipa de alimente care "imputea" podeaua parlamentului si era "dezgustatoare", cerand revenirea la dezbaterea rationala.