Scandal cu cutite si pistoale la Tulcea: trei oameni, in spital

O familie din Tulcea a fost atacata, in noaptea de miercuri spre joi, in propria casa de doi indivizi cu cagule. Cei doi soti au fost injunghiati cu mai multe lovituri de cutit. O alta persoana, aflata in vizita la familia atacata, a fost impuscata.

Atacatorii au intrat in curte si i-au luat la bataie pe toti cei din gospodarie. L-au impuscat pe musafir, iar apoi i-au injunghiat pe proprietarul casei si pe sotia acestuia, informeaza Realitatea Tv.

Un echipaj de la SMURD si unul de la Ambulanta s-au deplasat fata locului. Ranitii au fost transportati la Spitalul de Urgenta Tulcea.

"Am gasit doi barbati. Unul prezenta plagi injunghiate, iar celalalt plagi impuscate la nivelul mainii drepte si genunchiului stang. Stabili si hemodinamici, transportati la spital", a declarat asistentul de ambulanta, Daniela Mazare, potrivit postului de televiziune citat.

La scurt timp politistii i-au prins pe atacatori si i-au dus la sediu pentru a fi audiati si pentru a se stabili cauzele care au dus la acest incident.

