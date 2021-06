Sofer batut intr-o intersectie din Constanta de componentii unui cortegiu funerar VIDEO

Soferii care se aflau in zona au fost nevoiti sa astepte minute bune dupa ce cativa tineri au blocat intersectia. Cativa dintre ei s-au asezat in fata masinilor, ca politistii de la Rutiera.Tinerii insoteau o duba in care se afla o persoana decedata, cel mai probabil se indreptau spre Cimitirul Central pentru o inmormantare.Nervosi ca trebuie sa astepte, unii soferi au inceput sa claxoneze, iar la un moment dat, dupa un schimb de replici, intre soferul unei masini albastre si un tanar din grupul celor care au blocat traficul, a izbucnit un scandal . Tanarul deschide portiera masinii si loveste in directia soferului, fiind calmat de alti tineri care intervin, relateaza Dobrogea TV