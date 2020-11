Taximetrist batut de clientul caruia a vrut sa ii ofere o cursa cadou. Agresorul s-a simtit jignit de oferta

Incidentul a avut loc in noaptea de 6 spre 7 noiembrie 2020, in cartierul Cantemir din Oradea. Potrivit ebihoreanul.ro,dupa ce a dus la destinatie un tanar de 23 de ani si pe iubita acestuia, taximetrisul cu pricina a aflat ca clientii nu au bani la ei. Cei doi tineri i-au cerut soferului sa astepte, ca vor reveni cu suma necesara.Potrivit sursei citate, pentru ca se grabea, taximetristul le-a spus clientilor ca nu e nevoie sa mai revina cu banii pentru ca le face cursa cadou. Gestul taximetristului l-a infuriat pe tanar, care s-a simtit ofensat.Potrivit ebihoreanul.ro , tanarul le-a declarat jandarmilor care au intervenit la incident ca s-a simtit jignit si a lovit cu piciorul portiera masinii, iar cand l-a vazut pe taximetrist ca cere ajutor colegilor, prin statie, i-a aplicat si acestuia o lovitura in zona fetei, spargandu-i ochelarii.In urma incidentului, tanarul s-a ales cu dosar penal pentru loviri si alte violente.