Un barbat a murit in urma conflictului spontan izbucnit intre sapte persoane la Babadag. Alti doi oameni implicati au fost transportati la spital

La fata locului au intervenit luptatori de la Serviciului pentru Actiuni Speciale si jandarmi , zona fiind monitorizata in continuare.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, pe data de 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Oras Babadag au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada 1 Decembrie 1918 din orasul Babadag, are loc un conflict intre mai multe persoane."Ajunsi la fata locului, politistii au identificat persoanele implicate in altercatie si au stabilit faptul ca intre sapte barbati cu varste cuprinse intre 16 si 52 de ani din localitate, ar fi izbucnit un conflict spontan, acestia agresandu-se fizic si verbal. In urma conflictului au rezultat decesul unui barbat de 40 de ani din orasul Babadag si ranirea altor doi barbati de 22 si 30 de ani, din aceeasi localitate, care ulterior au fost transportati la o unitate spitaliceasca in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate", a transmis IPJ Tulcea.Sursa citata a precizat ca pentru prevenirea escaladarii conflictului, la fata locului au fost prezenti luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Tulcea si jandarmi din cadrul IJJ Tulcea.De asemenea, zona va fi monitorizata in continuare pentru prevenirea oricaror fapte antisociale.In cauza, cercetarile sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstantelor in care s-a produs evenimentul.